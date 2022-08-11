FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız coach Ergin Ataman yönetiminde 1 Ağustos'ta toplanmış ve İtalya'daki Bormio şehrinde kampa girmişti. Ay-Yıldızlılar buradaki çalışmalarını tamamlayıp salı günü yurda döndü. Ve öncelikle Dünya Kupası elemeleri ikinci turunda boy gösterecek Ay-Yıldızlılar bunun öncesinde ilk hazırlık maçını bugün oynayacak.

Türkiye - Ukrayna Milli Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem'de bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşma NTV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İstanbul'da 3 maç yapacaklar

Milli takımda 2. coach Ergin Ataman dönemiyle 12 Dev Adamımız ilk sınavını Ukrayna karşısında verecek. İstanbul ayağında 3 maça çıkacak Millilerimiz sırasıyla bugün Ukrayna, yarın Slovnya ve pazar günü de Polonya'yla karşılaşacak. Ardından Atina'ya geçecek 12 Dev Adamımız, 17 Ağustos'ta Yunanistan, 18 Ağustos'ta Polonya ve 19 Ağustos'ta da yine ev sahihibiyle hazırlık maçlarını noktalayacak.

25 Ağustos'ta rakibimiz Letonya

Ay-Yıldızlılar, 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda 25 Ağustos'ta deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos‘ta sahasında Sırbistan ile karşılaşacak. 12 Dev Adamımız ardından 1 Eylül'de başlayacak 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. A Grubu'nda Karadağ, Bulgaristan, ev sahibi Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Türkiye - Ukrayna Milli Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ta kım’dan 3 oyuncu; Berk İbrahim Uğurlu, Egehan Arna ve Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkartıldı. Millilerimiz 16 oyuncuyla çalışmalarına devam edecek. Öte yandan Dünya Kupası elemeleri Büyük Britanya maçında forma giyen ancak kampa çağırılmasına rağmen gelmeyen Ömer Faruk Yurtseven Milli Takım ’a katılmayacağını açıklamıştı.

16 kişilik aday kadro

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin (A.Efes), Furkan Haltalı ( Beşiktaş ), Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (F.Bahçe), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Bursa), Emir Kabaca (G.Saray), Muhsin Yaşar (G.Antep), Cedi Osman (Cavs), Sertaç Şanlı (Barça), Alperen Şengün (Rockets), Furkan Korkmaz (76ers).