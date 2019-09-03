Fırtına’nın altyapısından yetişen ve geçen sezon Trabzonspor’un kalesini devralan Uğurcan Çakır adından söz ettirmeye devam ediyor... Hem geçen sezon hem de bu sezon kalesinde devleşen 22 yaşındaki eldiven, kurtarışlarıyla Karadeniz ekibinin yenilmezlik serisinde büyük rol oynadı. Bu sezon Fenerbahçe karşılaşması öncesinde çıktığı 6 maçta tam 29 kurtarışa imza atan genç file bekçisi, Sarı-Lacivertliler karşısında kariyer rekoru kırdı. Uğurcan, Kadıköy’de oynanan karşılaşmada kalesine gelen 9 topun, 8’ini çıkardı ve beraberliği getiren isimlerden birisi oldu.

Taraftardan tepki aldı

Nefes kesen maçta 8 net kurtarışa imza atan ve kariyerindeki en yüksek sayıya ulaşan Uğurcan karşılaşma sırasında Sarı-Lacivertli taraftarlarla zaman zaman sorun yaşadı. Maçın henüz başlarında topu oyuna geç sokması nedeniyle tepki gören genç kaleciye ilk yarının son düdüğü ile birlikte ağır hakaretler edildi. Ancak Uğurcan aleyhine yapılan tezahüratlara aldırış etmedi ve maçın adamlarından birisi oldu.

Fener'e geçit yok

Geçen sezon 5-0’lık Malatya yenilgisi sonrasında radikal kararların alındığı Trabzonspor’da genç kaleci Uğurcan Çakır ilk kez Fenerbahçe karşısında forma giymişti. Bu maçta iyi bir performans gösteren ve Fırtına’nın 2- 1 kazanmasında büyük sahibi olan 22 yaşındaki eldiven, Kadıköy’de 1-1 biten mücadelede de kalesine gelen 5 şutun 4’ünü çıkarmıştı. Başarılı file bekçisi önceki gün de yine 1-1 sona eren karşışaşmada 8 kurtarışa imza attı. Fenerbahçe’ye karşı 3 kez rakip olan Uğurcan kalesinde devleşerek, Sarı- Lacivertliler’in galibiyetine izin vermedi.

Atalay Özçelikli

***

NE DEDİLER?

Mehmet Demirkol (FANATİK)

Enerjinin düştüğü ve hareketsizliğe teslim olduğu sırada Trabzonspor’u Uğurcan’ın kurtarışları ayakta tuttu. Uğurcan’ın karşı karşıya kurtardıkları, kalecilik temel bilgisinin de ötesine geçen bir soğukkanlılık ve bazılarının onlarca yılda elde edemediği bir tecrübe gösterisiydi. Onun bu yükselişi, son dönemlerde gördüğümüz en hızlı efsaneleşme örneği sanırım.

Ali Ece (FANATİK)

Uğurcan bir ara Kadıköy’e yıldırım düşse onu bile tutacak kadar harika bir kalecilik performansı sergiledi. Uğurcan yerine ortalama bir kaleci olsaydı, Fenerbahçe maçı kazanabilirdi.

Erman Özgür (FANATİK)

Trabzonspor altyapısının Türk futboluna hediyesi Uğurcan sayesinde milli takım 10 sene kaleci sorunu yaşamaz. Harika refleksler, doğru yer tutma ve soğukkanlı duruşu ile maçın yıldızı, puanın kahramanıydı.

Ergun Ata (FANATİK)

Topu oyuna geç sokmasıyla iki uyarı bir sarı kart alan Uğurcan, mutlak gollük pozisyonlarda kalesinde adeta devleşti. Böylece takımını olası yenilgiden kurtararak ön plana çıkmanın haklı gururunu yaşadı.

Uğur Meleke (Hürriyet)

Eğer Muriç ve Rodrigues biraz daha becerikli olsalar ya da Uğurcan mükemmel bir maç çıkarmasa, Sarı-Lacivertliler’in fişi ilk devrede çekmesi işten değildi.

Şansal Büyüka (Milliyet)

Uğurcan’ın müthiş kurtarışları Fenerbahçe‘nin farkı açmasını engelledi. Bir yanda Uğurcan, diğer yanda Altay. Türk futbolu emin ellerde.