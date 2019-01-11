Türkiye üç önemli motokros şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin geçen yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağında gösterdiği organizasyon başarısı üzerine, motor sporları alanında iki büyük şampiyonanın daha Afyonkarahisar'da yapılması kararı alındı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM), 2019'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağının yanı sıra Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın final yarışlarının ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın 12. ayağının da Afyonkarahisar'da yapılması kararı kentte sevinçle karşılandı.

Afyonkarahisar'da, 1-2 Eylül 2018'de gerçekleştirilen 2018 Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 18. etabında gösterilen organizasyon başarısı ve kentteki piste "MXGP En İyi Altyapı" ödülünün verilmesi, FIM'in bu kararında etkili oldu.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da desteği ile kente, 163 bin metrekarelik bir alanda Türkiye'nin en güzel motokros pistini kazandırdıklarını söyledi.

"Dünyanın en iyi motokros yarış pisti ilan edildi"

Geçen yılki organizasyonun kendileri için güzel bir tecrübe olduğunu belirten Çoban, "İlk yarışmamız olmasına rağmen federasyon tarafından pistimiz dünyanın en iyi motokros yarış pisti ilan edildi." dedi.

Pistin dünya çapında ödül alması üzerine Türkiye'ye 2019 yılında da önemli organizasyonlar verildiğini anlatan Çoban, şöyle devam etti:

"Geçen yıl olduğu gibi Dünya Motokros Şampiyonasının bir ayağı, MX1 ile MX2 olmak üzere iki kategoride burada yapılacak. Yine, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın da finali ve Avrupa Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak. Türkiye ve Afyonkarahisar bu tür ekstrem spor dallarında, özellikle motokros dalında 3-5 yıl sonra dünya çapında tanınan bir ülke ve şehir olarak kendini gösterecek."

"Seyirci sayısının da ciddi manada artmasını bekliyoruz"

Çoban, şampiyonaya hazırlık sürecinde bakanlıklardan büyük destek gördüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Organizasyonlar hakkında hem Kültür ve Turizm Bakanımıza hem de Gençlik ve Spor Bakanımıza bilgi verdik. İki Bakanımız da bizim bu çalışmalarımızdan çok memnun oldular. Bu yılki yarışlara iki Bakanlık destek verecek. Şampiyonalar önümüzdeki yıllarda da yapılmaya devam edilecek. Bu organizasyonlar sayesinde hem Türkiye'de hem Afyonkarahisar'da turizmin canlanacağını, ayrıca bu spora ilginin artacağını hep birlikte göreceğiz. Yarışlara gelen seyirci sayısının da ciddi manada artmasını bekliyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli de Türkiye'ye verilen organizasyonların hem spor hem de turizm açısından ülkeye büyük katkısının olacağını vurguladı.

"Dünyada konuşulan bir organizasyon oldu"

Geçen yıl hem Türkiye'nin organizasyon başarısı hem de hazırlanan pistin çok beğenildiğine dikkati çeken Pervaneli, şunları söyledi:

"Bu yıl da 4 etapta motokros şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. İnşallah, 2022 yılına kadar da bu ev sahipliği devam edecek. Bakanlığımızın desteğiyle biz bu anlamda elimizden geleni yaparak yine yüzümüzün akıyla organizasyona ev sahipliğini başaracağız. Afyonkarahisar'da bu karar sevinçle karşılandı. Şampiyonanın spor turizmine de büyük katkısı oldu. Geçen yılki katılımın en az iki katının bu yıl gerçekleşeceğine inanıyoruz. Geçen yıl 80 ülkede canlı, 100'e yakın ülkede ise banttan yayımlanan, bütün dünyada konuşulan bir organizasyon oldu. Bütün sporculara şimdiden başarılar diliyorum."

7-8 Eylül 2019'da, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, 4 sınıfta (MXGP, MX2, EMX 2t, Women) yüzlerce sporcu Avrupa ve dünya şampiyonluğu yolunda mücadele verecek.