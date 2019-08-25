Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 5. ayak yarışları, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapıldı. Kumla Mahallesi’ndeki şampiyonanın 5. ayağında, 4 kategoride toplam 33 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda kategorilerinde en iyi dereceyi elde eden sporculara kupaları, Kumla İskelesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Şampiyonada dereceler şöyle oluştu:

Kategori 1:

1. Taner Oruç

2. Cafer Yıldırım

3. Ercan Akman

Kategori 2:

1. Hakan Ertarman

2. Yiğit Sercan Yalçın

3. Faruk Güzelçalışkan

Kategori 3:

1. İsmet Toktaş

2. Emir Zümrüt

3. Tuna Muhtar

Kategori 4:

1. Emin Cem Yalın

2. Hakkı Ağaoğlu

3. Erhan Akbaş

En hızlı çıkış: Emin Cem Yalın (04.22.8)

En iyi takım: GP Garage My Team