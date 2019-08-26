Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),(DHA) - BURSA 'nın Gemlik ilçesinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, büyük çekişmeye sahne oldu.

Gemlik ilçesinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın Şahindepe Parkuru'nda gerçekleşen 5. ayak yarışları, 24-25 Ağustos'ta yapıldı. Bursa'da 16 yıl sonra yapılan Türkiye Şampiyonasına yarışseverler büyük ilgi gösterid. 24 ağustos Cumartesi günü Kumla İskelesi önünde başlayan yarışlar, 25 Ağustos Pazar günü yine aynı yerde sona erdi. Büyük bir çekişmenin yaşandığı ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği şampiyonada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

(FOTOĞRAFLI)