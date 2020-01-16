Ankara’da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi. Taha Akgül Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda 68 ilden 1500 tekvandocu tatamiye çıktı. Müsabakalar sonunda ilk 8’de yer alan sporcular, 3-7 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapılacak 7. Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Erkeklerde 54 kiloda Görkem Polat, 58 kiloda Cihat Çakmak, 63 kiloda Ferhat Can Kavurat, 68 kiloda Hakan Reçber, 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız, 80 kiloda Hüseyin Kartal, 87 kiloda Orkun Ateşli ve 87 kiloda Muhammet Recep Çetinkaya şampiyon oldu.

Kadınlarda ise 46 kiloda Ruhat Akalın, 49 kiloda Merve Dinçel, 53 kiloda Tuğba Yılmaz, 57 kiloda Gülsüm Gültekin, 62 kiloda İkra Kayır, 67 kiloda Dilara Arslan, 73 kiloda Simge Erensayın ve 73 kiloda Mervenur Evci birinciliği elde etti.

Organizasyonda 16 sıkletin 8’inde Ankara EGO Spor Kulübünün sporcuları kürsünün zirvesinde yer aldı.

AA