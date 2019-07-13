15 Temmuz Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta başladı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda 71 ilden bin 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı. Sporcuların geçit töreniyle başlayan şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Valisi Salih Ayhan, Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, diğer il protokolü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şampiyona açılışında sporcuları Sivas'ta ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Vali Salih Ayhan,"Kongremizin 100'üncü yıl ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehit olanları anacağız. Kongremizin 100'üncü yılı çok anlamlı, 15 Temmuz daha da anlamlı, temel gayemiz 100 yıl önceki ecdadın hatırlarını yad etmek gençler olarak hissetmek ve o mirası, asil ruhu dünden bugüne, bugünden yarına taşımaktır. Bu yüzden bu yarışmalara, bu müsabakalara önem veriyoruz. İller arasındaki kardeşlik ruhunu arttırmak bütün renkleri bir araya getirmek için bu turnuvaları önemsiyoruz" dedi.

Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nı Selçuklu şehri Sivas'ta gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bin 700 sporcu, 600 spor kulübü ve 71 ilden katılan sporcularımızla şampiyonamızı başlattık. Burada sadece şampiyona yapmıyoruz. Bu ülkenin gençlerinin yarına olan hareketi için bir seremoni yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tamamlanan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.