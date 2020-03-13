Türkiye tek yürek

Türk futbolu, Avrupa Kupaları’nda yola 5 takımla çıktı. Ancak şubatı gören tek takım Başakşehir oldu. Ülke puanını tek başına sırtlayan İstanbul temsilcisinde başkan Göksel Gümüşdağ, Kopenhag ile oynanacak mücadeleye tüm takım başkanları ve taraftarlarını davet etmişti. Bu çağrı yanıt buldu. Fatih Terim Stadı uzun bir aradan sonra ilk kez neredeyse tamamen doldu.

Gelir Mehmetçik Vakfı’na

Diğer takım taraftarları, gönül verdikleri ekiplerin formalarıyla Başakşehir’i desteklemeye geldi. Tribünlere 17 bin bayrak ve kırmızı tişört dağıtıldı. Statta harika bir atmosfer oluşturuldu. Maçtan elde edilen tüm gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.

Hocalar tribünde

Başakşehir’i yalnız bırakmayan, sadece diğer takım taraftarları değildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de tribündeydi. Ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun yıllar Başakşehir’i çalıştıran Abdullah Avcı ve tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli de mücadeleyi statta izledi.