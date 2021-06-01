Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kartepe Motor Sporları Merkezi Süper Enduro Pisti’nde organize edilecek şampiyonaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.

’Spor, turizmin geleceğidir’ sloganıyla spor turizminin tanıtılması kapsamında düzenlenecek şampiyona, süper enduro GP, prestij, usta, hobi, genç, veteran ve kadın sınıflarında yapılacak.

Şampiyonanın ilk ayağı, 5 Haziran Cumartesi günü sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. 6 Haziran Pazar günü ise final yarışlarında sporcular, ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.