Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buluyor
17. Türkiye Spor Ödülleri gecesi, sporun yıldızlarını buluşturacak. Francesco Toldo’nun ödül vereceği geceye; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, Abdullah Avcı, Ergin Ataman, Rıza Kayaalp, Emre Belözoğlu, Ufuk Sarıca, Cüneyt Çakır, Ömer Onan, Cansu Çetin, Edin Visca, Emre Batur, Doğuş Balbay, Claudio Taffarel ve Ampute Milli Takımı oyuncuları gibi spor dünyasının önemli isimleri katılacak
Spor Türkiye’nin 17 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Türkiye Spor Ödülleri, 15 Nisan 2019, Pazartesi günü Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Toldo Türkiye Spor Ödülleri için İstanbul’da
İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo da bu anlamlı gecenin onur konuğu olarak törene katılacak.
Ersin Düzen ve Dilay Korkmaz’ın sunuculuğunu yapacağı ödül töreninin ana teması, Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi olacak. Gecede, halk oylamasıyla belirlenen 18 ödülün yanı sıra, jüri ve basın ödülleri de sahiplerini bulacak.