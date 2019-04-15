Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buluyor

Spor Türkiye’nin 17 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Türkiye Spor Ödülleri, 15 Nisan 2019, Pazartesi günü Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Toldo Türkiye Spor Ödülleri için İstanbul’da

İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo da bu anlamlı gecenin onur konuğu olarak törene katılacak.

Ersin Düzen ve Dilay Korkmaz’ın sunuculuğunu yapacağı ödül töreninin ana teması, Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi olacak. Gecede, halk oylamasıyla belirlenen 18 ödülün yanı sıra, jüri ve basın ödülleri de sahiplerini bulacak.