Türkiye şov yaptı! Tarihi yükseliş

Türkiye'nin 4 gün içinde üst üste elde ettiği zafer serisi kadın boksuyla başladı. Dünya Şampiyonası'nın son 2 günündeki finallerde kızlarımız adeta gövde gösterisi yaptı, onlar yumruk salladıkça, Türkiye ayağı kalktı!.. Ayşe Çağırır (48kg), Buse Naz Çakıroğlu (50kg), Hatice Akbaş (54kg), Busenaz Sürmeneli (66kg), Şennur Demir (+81kg) 1.'lik kürsüsüne çıkarak, şampiyona tarihinde altın rekoru kırdı. Sema Çalışkan (70kg) ile Elif Güneri'nin (81kg) 2 bronzu Türkiye'nin toplam madalya rekorunu da geçmesini sağladı. Olimpiyat Şampiyonu sporcumuz Sürmeneli, 'En iyi Boksör' Kupası’nı alırken, Türkiye ayrıca takım halinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bokstaki başarıya sevinirken, Belgrad'dan gelen haberle mutluluğumuz ikiye katlandı. Coach Ergin Ataman'ın öğrencileri, Avrupa'nın en büyük kupası; Euroleague'de yine 'Şampiyonluk pozunu' verdi. Finalde Real Madrid'i (58-57) yenen Anadolu Efes üst üste elde ettiği 2. şampiyonlukla büyük gurur yaşattı. Türk basketbolunun lokomotifi böylece Euroleague kupasını 2 defa müzesine taşıyan ilk takım unvanını aldı. Efes ayrıca, Euroleague tarihinde kupayı üst üste 2 kez kazanan 3. takım, coach Ergin Ataman da Pini Gershon'dan (Maccabi) sonra bunu başaran 2. antrenör oldu. Ataman ayrıca Avrupa Ligi'nde tüm zamanlarda üst üste 2 şampiyonluk yaşayan antrenörler listesine giren 8. isim.

'5 kupa, tek şampiyon'

Şampiyon Vakıfbank dün özel uçakla yurda döndü. Sarı-Siyahlı kafile coşkuyla karşılandı. Çıkış kapısında, kulüp yöneticileri ve taraftarlar, takımı çiçeklerle karşıladı. Bando ekibinin de marşlar çaldığı karşılamada sporcular, taraftarla şampiyonluğu kutladı. Vakıfbank, Slovenya dönüşü ayağının tozuyla basın toplantısı yaptı ve sezonun tüm kupalarını kazanmanın haklı gururuyla, '5 kupa, tek şampiyon' sloganıyla zafer pozunu verdi.

Türkiye'nin başarı serisinde son noktayı Vakıfbank koydu. CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde son şampiyon İtalyan temsilcisi Imoco'yla karşılaşan Sarı-Siyahlılar, güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek geçen yılın rövanşını aldı ve 5. kez Devler Ligi Kupası'nı müzesine getirmeyi başardı. 'Kupa Avcısı' unvanına sahip Vakıfbank ayrıca '5'te 5 Kupa' hedefini de gerçekleştirdi. Sarı-Siyahlılar, Şampiyonlar Kupası, Dünya Kulüpler Kupası, KupaVoley, Sultanlar Ligi ve en son da Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.

Bu 4 günlük zafer serisinde Türkiye'ye gurur yaşatanlar arasında Milli tekvandocular da vardı. 6 olimpiyattır hiç fire vermeden madalya çıkardığımız en istikrarlı branşlarımızdan tekvandoda, Erkek, Kadın ve Para Milli Takımlarımız, Tokyo 2020 sonrası, 2022 sezonundaki en büyük sınavı Avrupa Şampiyonası'nda verdi. İlk kez tekvando ve para tekvando şampiyonlarının eş zamanlı yapıldığı Avrupa Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlar madalya şov yaptı. 4 gün süren şampiyonada Millilerimiz 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti. Bireysel anlamda alınan madalyaların yanı sıra, 3 tane takım şampiyonluğu geldi. Para Milliler, Erkek Milliler ve Kadın Milliler genel klasmanda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu. Rakip tanımayan Etimesgut finalde, ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenerek Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmayı başardı. Temsilcimiz sırasıyla, gruplarda Manchester City'yi 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1, yarı finalde de Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup etti.



