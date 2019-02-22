Türkiye - Slovenya (CANLI)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’ndaki 5. maçında Slovenya ile karşılaşıyor.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda yarın Slovenya’yı konuk eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 977. maçına çıktı. Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 976 maçın 500’ünü kazandı, 475 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936’da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu’nda oynanan özel maçı Türkiye, 49-12 kazandı.

Maç başladı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Milli Takımımız, savunma ribauntlarında sıkıntı yaşasa da 5 dakikalık bölüm 7-7 eşitlikle geçildi.

Türkiye - Slovenya maçı hangi kanalda?

Ankara Spor Salonu’nda 19.00’da başlayan mücadele NTV ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Türkiye ilk ve 2. tur gruplarında oynadığı 10 karşılaşmada, 7 galibiyet ve 3 yenilgi yaşarken, 17 puanla 2. sırada bulunuyor. Grupta İspanya 18 puanla liderliğini sürdürürken, Karadağ ise 16 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlılar 2. tur grup maçlarına 14 Eylül 2018’de sahasında Karadağ’ı 79-69 yenerek başladı. Türkiye, deplasmanda Slovenya’yı 86-77, evinde de lider İspanya’yı 71-67 mağlup etmeyi başardı. Milliler Karadağ ile deplasmanda yaptığı son maçta ise rakibine 71-66 kaybetti ve bu gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Milliler grubundaki son maçını ise 25 Şubat Pazartesi günü lider İspanya ile deplasmanda yapacak.

İlk resmi maç

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı. Berlin’de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936’da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda aldı. Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa’ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye’yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.

En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında aldı. İzmir’de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya’yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi. Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya’da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası’nda, 24 Haziran 1993’te Hırvatistan’a 113-63’lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

Beraberlik

A Milli Basketbol Takımı’nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor. Milliler, İstanbul’da 13 Haziran 1995’te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.