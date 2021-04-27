Türkiye sizinle gurur duyuyor!

Burak Yılmaz 35 yaşında gittiği Fransa'yı attığı gollerle sallıyor... Takımının Lyon'u 2-0 geriden gelip 3-2 yendiği maça 2 gol 1 asistle damga vuran Kral, Fransa'daki tüm manşetleri süsledi. Milli yıldızımız, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le birlikte, Avrupa'nın en zengin kulübü PSG'nin önünde şampiyonluğa koşuyor.

Güreşte Taha Akgül ile başlayan gövde gösterisi, Rıza Kayaalp ile devam etti. Kayaalp tüm rakiplerini dize getirip 10. Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da Ferhat Arıcan altın madalyaya ulaşıp tarihe geçti. Hepsiyle övünüyor, hepsiyle gurur duyuyoruz ve inanıyoruz ki bu başarıların devamı da gelecek...