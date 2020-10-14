Türkiye - Sırbistan maç sonucu: 2-2

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. Tıpkı Almanya ve Rusya maçları gibi ilk yarıyı geride kapatan A Milli Takım, ikinci yarıda açıldı ancak bu performans galibiyete yetmedi

A Milli Takım bu sonuçla 4. maçlar sonunda puanını 3 yaptı ve zirvenin gerisinde kaldı. Grupta Rusya 8 puanla zirvede yer alırken Macaristan 7 puanla ikinci sırada yer aldı. Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor

A Milli Takım'da Burak Yılmaz son anlarda kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü.









Türkiye - Sırbistan ilk 11'ler:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, N.Mitrovic, Kolarov, Gacinovic, Ljajic, Gudelj, Aleksic, Mladenovic, Luka Jovic, A.Mitrovic





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Maçtan dakikalar

İlk tehlikeyi Kenan yakaladı! 1.dakika sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan uygun durumda vurdu savunma son anda araya girdi ve top kornere gitti

2.dakikada Hakan Çalhanoğlu sol çaprazdan vurdu kalecide topu iki hamlede kontrol etti

9.dakikada Kenan Karaman ceza sahası yayı üzerinde şutunu çekti top savunmadan döndü

11.dakikada Sırbistan sağ kanattan Kolarov ile korner kullandı ortasını ön direkte Burak çıkardı

SARI KART! 16.dakikada Stefan Mitrovic, ceza sahası önünde Burak Yılmaz'a yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

17.dakikada tehlikeli yerden Hakan Çalhanoğlu serbest vuruşu kullandı şutu barajdan döndü

GOL! 22.dakika Sırbistan takımı Milinkovic-Savic ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelen ortaya arka direkte iyi yükselen Milinkovic-Savic kafayla golü attı.

OYUNCU DEĞİŞLİKLİĞİ! 27.dakikada A Milli Takım'da Hasan Ali çıktı yerine Umut Meraş girdi









SARI KART! 29.dakikada Okay Yokuşlu yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

30.dakikada sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasında arka direkte bomboş pozisyonda vuruşunu yapan Ristic'in vurdu top auta gitti

38.dakikada Cengiz Ünder uzak mesafeden kaleyi denedi şutu yandan auta gitti

SARI KART! 44.dakikada Burak Yılmaz rakibine arkadan yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

İlk yarıyı Sırbistan 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Sırbistan takımında devre arasında oyundan Ristic çıktı yerine Mladenobic girdi

Sırbistan ikinci gole yaklaştı! 47.dakikada Kolarov sol kanattan korneri kullandı ortasına Mitrovic vurdu top az farkla üstten auta gitti

Sırbistan penaltı kazandı. Okay ceza sahası içinde Milinkovic-Savic'e faul yapınca hakem Kabakov beyaz noktayı gösterdi

GOL! 49.dakikada Aleksandar Mitrovic penaltıyı gole çevirdi ve Sırbistan 2-0 öne geçti

GOOOL!! 57.dakikada A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ile farkı 1'e indirdi

MERT KURTARDI! 63.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayı Milinkovic-Savic vurdu kaleci Mert son anda topu çıkardı

BURAK KULLANAMADI! 65.dakikada ani gelişen A Milli Takım atağında sağ çaprazdan Burak Yılmaz vurdu top kalecide kaldı

69.dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder geldi rakibini geçip şutunu çekti kaleci topu çıkarmayı başardı

FIRSAT KAÇTI! 74.dakikada Cengiz sol kanattan korneri kullandı Okay ön direkte çevirdi ama uygun durumda hem Burak hem de Ozan Tufan dokunamadı

GOOOL!! 76.dakikada A Milli Takım, Ozan Tufan ile eşitliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu iyi takip eden Ozan Tufan dokundu ve golü yaptı

79.dakikada Kolarov ceza sahası dışından vurdu top yandan auta gitti

MERİH DEMİRAL!!! ÇİZGİDEN ÇIKARDI 82.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Vlahovic kafayı vurdu Merih çizginden son anda uzaklaştırdı

85.dakikada Cengiz Ünder ceza sahası dışından vurdu top auta gitti

OYUNCU DEĞİŞLİKLİĞİ! 86.dakikada A Milli Takım'da Cengiz çıktı yerine Abdülkadir Ömür girdi

KIRMIZI KART! 90.dakikada Burak Yılmaz ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

SON ANDA MERT! 90+1.dakikada Kolarov vurdu kaleci Mert son anda topu çıkardı

Mücadele 2-2 berabere bitti



