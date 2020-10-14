A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan ile kozlarını Türk Telekom Stadyumu'nda paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, kaybeden tüm iddaa kuponlarınıza %3'e varan iade sadece Misli.com'da!

A Milli Takımımız, Almanya maçındaki yılmayan görüntüsü sonrası Rusya karşısında da fırtına gibi bir ikinci yarı oynadı ama iki maçta da sahadan beraberlikle ayrıldık. Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve Efecan Karaca sakatlıkları, Ozan Kabak da cezası sebebiyle Sırbistan karşısında forma giyemeyecek. UEFA Uluslar Ligi'nin bu versiyonunda hedef Dünya Kupası ve B3'teki ilk 3 maç sonunda sadece 2 puan toplayabildik. 1 puanla son sırada yer alan Sırbistan'ı yenerek grupta yeniden iddialı konuma gelmek istiyoruz. TD Şenol Güneş, savunmadaki eksikler sonrası Merih Demiral'ın yanında Okay Yokuşlu'yu tercih edebilir. Rusya maçındaki performansı sonrası Cengiz Ünder de ilk 11'de yer alabilir. En büyük gol umudumuz bir kez daha Burak Yılmaz olacaktır.

Sırbistan cephesine baktığımızda ise önemli isimlerin kadroda olmadığını görüyoruz. Napoli'nin stoperlerinden Nikola Maksimovic, Ajax'ın beyni Dusan Tadic, Crystal Palace'ın orta alandaki önemli isimlerinden Luka Milivojevic, Frankfurt'un hücum silahlarından Filip Kostic; İstanbul'a getirilmedi. Başakşehir'den tanıdığımız Danijel Aleksic ve Beşiktaş'ta forma giyen Adem Ljajic kafilede yer alıyor. Savunmada tecrübeli isim Aleksandar Kolarov'u, hücumda ise Aleksandar Mitrovic ve Luka Jovic'i izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız'ın son 3 karşılaşması beraberlik ile sonuçlandı.

- Sırbistan son 5 maçında sadece 1 kez sahadan galibiyet ayrılabildi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Sırbistan'ın son 10 golünün 6'sına Aleksandar Mitrovic imza atarken, A Milli Takımımız'ın son 2 maçında gol bulan Kenan Karaman hem seriyi 3 maça çıkarmak hem de ilk kez iç sahada gol sevinci yaşamak istiyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Uluslar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye Kazanır" oldu! %63'lük kesim eksik kadroyla İstanbul'a gelen Sırbistan karşısında A Milli Takımımız'ın sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.