Türkiye satrançta gelecek vaat ediyor

ABD, Rusya, Hindistan gibi bazı ülkelerde sürekli bir popülerliğe sahip satranç, dünya genelinde giderek daha fazla ilgi gören bir spor dalı olarak öne çıkıyor. Profesyonel satranç kariyerleriyle Avrupa’da ve dünyada çeşitli turnuvalardaki performanslarıyla ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları bünyesine katan Göktürk Satranç Akademi, Türkiye çapında satranç sporunun yaygınlaşması ve geliştirilmesi konusunda önemli bir rol üstleniyor.

Satrancın Türkiye’deki gelişimine yönelik değerlendirmede bulunan Göktürk Satranç Akademi’nin kurucu ortağı Özgür Kumral, “Türkiye’de halihazırda kendini kanıtlamış pek çok profesyonel satranç oyuncumuz var. Büyük Ustalarımız olan Barış Esen, Emre Can, Mustafa Yılmaz, Batuhan Daştan, Vahap Şanal, Burak Fırat, Cemil Can Ali Marandi, Mert Erdoğdu, Mert Yılmazyerli, Alexander Ipatov, Dragan Solak, Cemil Aghamaliyev; ve Kadın Büyük Ustalarımız Betül Cemre Kadıoğlu ile Kübra Öztürk ülkemize önemli başarılar kazandırıyorlar. Göktürk Satranç Akademi olarak hem profesyonel sporcularımıza destek vermek hem de yeni nesillere satrancı bir kariyer olarak konumlandırmaları için gerekli desteği verme hedefindeyiz” sözlerine yer verdi.

“Türkiye’nin potansiyeli çok yüksek”

Satrançta Türkiye’nin dünya genelinde 31. sırada olduğunun altını çizen Göktürk Satranç Akademi’nin kurucu ortağı Özgür Kumral Türkiye’nin konumuna ilişkin, “Bu sıralama, Türkiye’nin potansiyeli düşünüldüğünde yeterli değil. Satrancın son yıllarda ülkemizdeki gelişimine baktığımızda, doğru bir yol haritası ile 10-15 yıllık bir süre içinde ilk 5 içinde yer alacağımıza eminiz, çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda planlıyoruz. Göktürk Satranç Akademi, satranç sporcularını dünya seviyelerine yükseltmek amacıyla sponsorluk ve menajerlik anlaşmalarını odağına alarak, satranç camiası için de bir ilki ve en önemli girişimi hayata geçirdi” dedi.

“Satrancın bir kariyer olduğunu yeni nesillere göstermek istiyoruz”

Elde edilen başarıların yanında satrançla ilgili çeşitli önyargıların giderilmesinin de önemli olduğunu ekleyen Göktürk Satranç Akademi’nin kurucu ortağı Uluslararası Sporcu Deniz Özen, “Bir yandan satrancın bir hobi veya çocukların zihinsel gelişimine yönelik küçük yaşta verilen eğitimden ibaret olduğu yönünde yanlış bir algı var Türkiye’de. Öyle ki ‘Ne iş yapıyorsun?’ sorusuna ‘Satranç oynuyorum’ cevabını verdiğinizde ‘Asıl işiniz nedir?’ diye sorarlar. Satranç, ülkemizde bir spor branşı olarak değer görmüyor ve biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Satranç sporuna emek verir, doğru antrenörlerle çalışırsanız hem para kazanabilir hem de kariyer basamaklarını hızlıca tırmanabilirsiniz. Günümüz Dünya Satranç Şampiyonu, Norveçli Büyük Usta Magnus Carlsen, 2017 yılından bu yana yalnızca katıldığı turnuvalardan 2 milyon dolardan fazla kazanç sağladı. Satranç videolarının olduğu ve satranç oyununun oynanabildiği chess24.com, Play Magnus aplikasyonu ve sponsorluk anlaşmalarından ise bunun da üstünde kazanç elde ediyor. Biz de satrançla ilgili yeni nesillere bu bilinci yerleştirmek, onları daha büyük hayaller kurmaları için teşvik etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.