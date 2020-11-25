Mirage Park Resort Hotel’de düzenlenen 10 elit sporcunun katılımıyla Güriş Holding'in desteğiyle Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Hasan Ferit Boysan adına düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası 10 günün süren mücadeleye sahne oldu.

16 Mart tarihinde pandemi nedeniyle durdurulan sportif faaliyetlerin ardından Türkiye'de yüz yüze yapılan ilk ulusal satranç şampiyonası özelliğini de taşıyan şampiyonada, 2019'da şampiyon olan 22 yaşındaki Vahap Şanal mücadeleleri kazanarak 2020 yılının da şampiyonu olarak unvanını devam ettirdi. Pandemi dolayısıyla birçok sağlık önleminin de alındığı şampiyonada ikinciliği Melih Yurtseven, üçüncülüğü ise Cem Kaan Gökerkan aldı. Sporcular mücadelelerin ardından düzenlenen seremoniyle ödüllerini aldı.

Vahap Şanal: Çok kaliteli bir turnuvaydı

Şampiyona ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin iki yıl üst üste büyük ustası olan Vahap Şanal, "Uzun süre sonra ilk defa Türkiye'de bir turnuva düzenlendi ve çok da kaliteli bir turnuvaydı. Geçen sene de burada olmuştu ve Türkiye şampiyonaları hep Antalya'da oluyor. Gerçekten de satranç oynamak için mükemmel bir yer. Konsantre olabiliyoruz. Şu an tuhaf bir dönemden geçiyoruz, o yüzden maske ile oynamamız gerekti. Maske ile çalışması gerekenleri çok daha iyi anladım burada. Gerçekten sağlıklı düşünemedik bazen. Benim için çok önemli bir turnuvaydı. Türkiye şampiyonu olmak hep küçüklükten beri hep hayalim. Bir daha olabildim, çok mutluyum. Turnuvalar biraz ilk başta uzun süredir pandemiden dolayı turnuva oynayamadığımız için herkes biraz formsuz gibiydi ama kısa sürede alıştık. Ondan sonrası elimizden geldiği kadar şartlara adapte olmaya çalıştık. Güzeldi her şey yani. Organizasyon çok güzeldi" dedi.

Aşkın Keleş: Şanal'ı tebrik ediyorum

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan vekili Aşkın Keleş de "Türkiye Satranç Federasyonumuzun, Türkiye şampiyonumuzu belirlemek için yaptığı Türkiye Satranç Şampiyonası 10 unvanlı sporcuyla birlikte, 9 gün boyunca bir yarışma ortamındaydık. Burada hijyen mesafe kurallarına uyduk. Sporcularımız gelmeden önce PCR testlerini yaptık. Daha sonra da otelimizin sağladığı çok ciddi sağlık koşullarının içerisinde de turnuvamızı gerçekleştirdik. Turnuvamız içerisinde hem iki yarışmacının arasına koruyucu camlar koyduk. Hem maskelerle yarışmalarımıza devam ettik. Gün sonunda büyük ustamız Vahap Şanal birinciliği aldı. Kendisini de tebrik ediyorum" diye konuştu.