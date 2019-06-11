Türkiye satranç finalleri Karaman’da başladı

Türkiye Okul Sporları Satranç Birinciliği finalleri Karaman’da başladı. 511 sporcunun katıldığı turnuva 13 Haziran’da sona erecek.

11 Haziran 2019, Salı 21:16
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Türkiye satranç finalleri Karaman’da başladı

Türkiye Okul Sporları Satranç Birinciliği finalleri, bugün 09.30´da Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle başladı.

Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yurdun dört bir tarafından gelen sporcular ve aileleri katıldı.

Müsabakalar, protokol üyelerinin ilk taş hamlesiyle start aldı. Finaller, 13 Haziran 2019 Perşembe günü dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gulkiz Tulay, müsabakalar esnasında incelemelerde bulundu. Tulay, müsabaka aralarında sporcularla sohbet etti.

Muammer ŞEN KARAMAN, (DHA)

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