Türkiye Satranç Federasyonu(TSF), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 81 ilden çocukların katılımıyla gerçekleşen önemli bir buluşmaya imza attı. Federasyon, “Hayallerimizi, Yarınlarımızı Büyütüyoruz” sloganıyla, 81 ilden eğitim kulüplerinden sporcuların da dahil olduğu 200’ü aşkın satranç sporcusu ile dijital platformda bir araya geldi. TSF Başkanı Gülkız Tulay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda şiirlerle, marşlarla, şarkılarla 23 Nisan coşkusu yaşandı.

TSF, pandemi döneminde de düzenlediği etkinliklerle ulusal bayramları geniş katılımlı ve coşkulu bir şekilde kutlamaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nda, “Türkiye ve Satranç İçin Hayalim” kampanyasını başlatan federasyon, 23 Nisan coşkusunu da tüm Türkiye’ye dijital ortamda yaşattı. Etkinliğin açılış konuşmasında Başkan Tulay, çocuklara “Çocuk Meclisi”nin açılacağının da müjdesini verdi.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan 23 Nisan Buluşması’nda satranç sporcuları, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili görüşlerini paylaştı. 23 Nisan Buluşması’na Ağrı’dan Tunceli’ye, Kırklareli’den Karaman’a kadar çok sayıda satranç sporcuları birbirinden özel performanslarını sergiledi. Kimisi 23 Nisan şiirleri okudu, kimisi enstrüman çaldı, kimisi ise şarkı söyledi. Etkinlik, tüm katılımcıların “Bugün 23 Nisan Hep Neşeyle Doluyor İnsan” şarkısını hep bir ağızdan söylemesiyle son buldu.

“YÜREKLERİMİZ, HEYECANIMIZ, SEVGİMİZ BİR OLDU”

Uzun süredir devam eden pandemi nedeniyle fiziksel olarak bir arada olunamasa da, dijital dünyada geniş katılımlı etkinlikler yapmaya devam ettiklerini belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay, 23 Nisan coşkusunu da çocuklarla birlikte yaşayabilmenin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Tulay, “Bir çocuğumuzun gülüşü, mutluluğu dünyaya bedeldir. Ulu Önderimizin çocuklara armağan ettiği bu özel günde en özel kutlamayı hak eden çocuklarımız için dijital dünyada heyecanımızı, sevgimizi paylaştık. 23 Nisan Buluşması ile yine yüreklerimiz, heyecanımız ve sevgimiz bir oldu” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“TSF olarak pandemi döneminde sporun birleştirici gücü ile bir araya gelmeye, tüm zorluklara rağmen bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Evlerimizde geçirdiğimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan bir hafta önce ‘Türkiye ve Satranç İçin Hayalim’ kampanyasını başlattık. Çocuklarımız başta olmak üzere, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız bayram coşkusunu sosyal medyada paylaştı ve paylaşmaya da devam ediyor. 23 Nisan’da da Türkiye geneline yayılmış kulüplerden ve 81 ilden 200’ü aşkın sporcumuzun yer aldığı çok özel bir etkinlik gerçekleştirdik. 23 Nisan coşkusunu çocuklarımızın yürekleri, heyecanı, şarkıları, marşları, müzik resitalleri ile dijital platforma taşıdık.

"ÇOCUK MECLİSİNİ AÇIYORUZ"

Bu özel bayram vesilesi ile de bir müjde vermek istiyorum. Sporcularımızın, velileriniz, antrenörleriniz ve değerli kulüp temsilcileri ile beraber satranç sporunda daha çok söz sahibi olması, taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini interaktif bir şekilde iletmeleri için “Satranç Çocuk Meclisi”ni oluşturmaya karar verdik.

Bu meclis ile çocuklarımızın talep ve isteklerini birinci elden iletilmesini sağlayarak, yaratıcı çocuk aklının satranç sporuna yol göstermesinde öncü olmasını hedefliyoruz. Bu meclis oluşumu; çocukların satranç sporu ile tanışmalarında karşılaştıkları sorunları dile getirmesini, satranç sporunda kalıcı olmaları için neler yapılması gerektiğinin birinci ağızdan dinlenmesini, tamamen çocukların taleplerinden oluşan uygulamalar ile çocuklarımızın satranç sporunu daha da çok sevmeleri amaçlıyoruz.

Detaylarını daha sonra açıklayacağımız bu mecliste çocuklarımız söz sahibi olacak, projeler geliştirip, uygulamaya beraber koyacağız. Bölgesel meclisler oluşturarak, bölgesel proje yarışmaları ve farklı aktiviteler düzenleyeceğiz. Gelecek yıl 23 Nisan Buluşmamızda satranç sporunun gelişimi için çocuklarımızdan gelen talepleri dinleyeceğiz. Dereceye giren projeleri açıklayarak, uygulama aşamasına geçeceğiz.

"İÇİMİZ UMUT İLE DOLDU"

23 Nisan etkinliği ile satranç sporunun dostluk, centilmenlik dolu ruhunu yeniden hissettik. Birbirinden yetenekli, aydınlık geleceğimizin temsilcisi çocuklarımızın gülüşü ile içimiz tekrar umut ile doldu, taştı. Biz, birbirimize bağlılığımız ile yan yana olamasak bile dijital dünyada heyecanımızı, sevgimizi paylaşmayı başarıyoruz. Biz, bir olmayı, birlikte geleceğe umutla bakabilmeyi başarıyoruz. Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımızın gözlerinden tekrar tekrar öpüyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya hediye ettiği çocuk bayramında tüm çocuklarımızı sevgi ile kucaklıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!”