Genel kurulda kullanılan 181 oydan, geçerli oyların 124’ünü alan Gülkız Tulay yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Selçuk Haşıloğlu ise 56 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

Gülkız Tülay’ın yönetimin de şu isimler yer aldı: Fatih Maden, Ömer Asım Ötegen, Ayşe Ergezen, Aşkın Keleş, Nilüfer Çınar Çorlulu, Mehmet Gökhan Zengin, Halil Hilmi Darı, Medine Boz, Aykut İlker Mete, Olcay Ak Nalbant, Zekiye Yiğitbaşı, Berkay Çelik, Ferat Bilgin, Osman Söyler.





Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)