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Türkiye Satranç Federasyonu’nda Gülkız Tulay yeniden başkanlığa seçildi

Türkiye Satranç Federasyonu’nun 5’nci Olağan Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurulda kullanılan 181 oydan, geçerli oyların 124’ünü alan Gülkız Tulay yeniden başkanlığa seçildi.

05 Kasım 2021, Cuma 15:21 Son Güncelleme:
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Türkiye Satranç Federasyonu’nda Gülkız Tulay yeniden başkanlığa seçildi

Genel kurulda kullanılan 181 oydan, geçerli oyların 124’ünü alan Gülkız Tulay yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Selçuk Haşıloğlu ise 56 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı. 

Gülkız Tülay’ın yönetimin de şu isimler yer aldı: Fatih Maden, Ömer Asım Ötegen, Ayşe Ergezen, Aşkın Keleş, Nilüfer Çınar Çorlulu, Mehmet Gökhan Zengin, Halil Hilmi Darı, Medine Boz, Aykut İlker Mete, Olcay Ak Nalbant, Zekiye Yiğitbaşı, Berkay Çelik, Ferat Bilgin, Osman Söyler.


Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)

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