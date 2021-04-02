İmza törenine, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, kamu denetçileri ve taraf kurumların yetkilileri katıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu’ndaki törende konuşan KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç, gençlerde hak arama kültürünün yaygınlaşmasının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Biz idare ile vatandaş arasında bir barış köprüsüyüz. Bu nedenle idarenin sorunlarını çözmede paydaş, vatandaşın avukatı durumundayız. 18 yaşından küçük ise hukukun çocuk saydığı küçüklerimizin kamuda herhangi bir işlem yapılabilmesi için velisinin izni aranır, bunun istisnası KDK’dır. Gençler, velinin izni aranmaksızın başvurabiliyor. Özellikle gençlerin hak arama kültürünün yaygınlaşması açısından kendi aralarında hakkaniyetin yaygınlaşması açısından önemli. 18 yaşından küçük çocuklarımız için çok farklı faaliyetler yürütmektedir. Üniversitelerde 8 milyondan fazla öğrenci var. Üniversitelerde ombudsman toplulukları kurduk. TSF ile çok anlamlı bir protokol imzalayacağız. Bu protokol neticesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yakın tarihte 12-20 Nisan tarihleri arasında Türkiye’de satranç şampiyonası düzenlenecek. Turnuva vesilesi ile hak arama yollarını öğretmek, hak arama kültürünü yaygınlaştırmak amacımız. 2020 yılı dünyayı sarsan ve Türkiye'yi sarsan bir salgınla geçti. Kovid 19 salgınından en çok etkilenen çocuklar oldu. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlara ne kadar hizmet edersek o kadar faydalı olur.”

GÜLKIZ TULAY: ÇOCUK HAKLARINI KORUMAKLA İLGİLİ FARKINDALIK YARATMAK ADINA TURNUVAYI ÖNEMSİYORUZ

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da, bu önemli iş birliğinin KDK ve TSF açısından oldukça kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Tüm dünya olarak pandemi sürecinde aslında hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. TSF olarak çok önemli çalışmalara imza attığımızı belirtmek isterim. Satrancın yaşı yok, cinsiyeti yok ama biz gençlere daha çok dokunmaya yönelik olan bir anlayış sergiliyoruz. Biz satranç sporcularını yetiştirirken özellikle küçük yaştan itibaren öz güvenleri yüksel, saygılı, analiz yetenekleri kuvvetli çocuklar olarak yetişmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sporcularımıza baktığımızda son derece başarılı iş ve okul hayatları olan, kendilerine özgün kişilikleri olan insanlar. Çocuk haklarını korumakla ilgili farkındalık yaratmak adına bu turnuvayı çok önemsiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 'Türkiye için varız, satranç için varız' dedik. En büyük desteği de çocuk ve velilerimizden aldık. Satranç çalışırken alınmış bir kare, video tüm sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı. Çocuklarımız haklarının farkında olsun istiyoruz. Böyle bir iş birliğini imzalayacak olmaktan çok mutlu oluyoruz. KDK’nın bilinmesine, satrançtaki çocuklar için bilinilirlik sağlaması için katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Umuyoruz iş birlikleri böyle güzelliklerle devam etsin.”

DHA