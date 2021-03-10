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Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri arasında iş birliği

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri, satrancın gelişimini destekleyen iş birliği protokolü imzaladı.

10 Mart 2021, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
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Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri arasında iş birliği

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, protokol törenine Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Başkan Vekilli Fatih Maden katıldı.

Protokol kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan gençlik merkezleri ve kamplarında, satranç sporunun tanıtılması, sevdirilmesi, gençlerin zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalar yapılacak.

Ayrıca TSF antrenör eğitimi yönetmeliği ve talimatına uygun şekilde belirlenecek Gençlik Hizmetleri personeline, satranç, antrenörlük ve eğitmenlik kursu verilecek.

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