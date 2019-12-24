Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Antalya’da düzenlenen 2019 Türkiye Satranç Şampiyonası’nda FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Tulay, 2019 yılında ülkemizde düzenlenen organizasyonların son derece başarılı geçtiğini söyledi. Gülkız Tulay, Satranç sporunun eğitime katkılarından dolayı ilkokullarda zorunlu ders olması gerektiğine vurgu yaptı.

İşte Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın açıklamaları:

Türkiye Satranç Federasyonu olarak 2019 yılında birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Federasyon başkanı olarak bu seneki organizasyonlar sizce nasıl geçti?

Faaliyet takvimimiz o kadar yoğunki turnuvaları eş zamanlı yapmamak adına gayret gösteriyoruz. Uluslararası Açık Satranç turnuvalarını ya da illerde düzenlenen bazı turnuvaları yoğunluktan dolayı eşzamanlı da yapmak zorunda kalıyoruz. TSF’nin turnuva takvimi eğitim yılının başlamasını da baz alarak 16 Eylül’de başlıyor ve bu yıl için son faaliyetlerimize imza atıyoruz.

2019 yılında uluslararası anlamda dünya satrancının kalbinin attığı üç turnuvaya ev sahipliği yaptık. Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası organizasyon kalitesi açından otoriteler tarafından çok başarılı bulundu.

Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’nı da Antalya’da gerçekleştirdik. Dünya çocuklarını ağırladığımız Şampiyonayı özellikle 23 Nisan haftasında denk getirdik. Yurt dışından Şampiyonaya katılım gösteren çocuklar ile bizim çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutlayarak, ülkeler arasında kaynaşma fırsatı yakaladılar.

"FEDERASYON OLARAK DESTEK VERİYORUZ"

Biz TSF olarak uzun yıllardır altyapıya yatırım yapıyoruz. Bu yüzden Dünya Okullar Satranç Şampiyonası gibi çocuklarımızın mücadele ettiği Şampiyonaları Türkiye’de düzenlemeye özen gösteriyoruz. Bu tür Şampiyonalar yurt dışında düzenlense katılımcı sayımız 10-15 sporcu civarında oluyor. Ancak Türkiye olarak ev sahipliği yaptığımızda 125’in üzerinde sporcumuzu bu şampiyonalarda yarıştırma imkanı buluyoruz. Yurt dışında mücadele eden sporcularımıza TSF olarak maddi destek veriyoruz ama istediğimiz sayıda sporcuyu gönderemiyoruz. Türkiye’de düzenlediğimiz de ise yüzlerce genç yeteneğimizi ağırlama imkanı buluyoruz. Sonuç olarak da genç yeteneklerimiz önemli başarılara imza atarak, tecrübenin yanında ülkemizin madalya sayısını da arttırıyor.

2019 yılında diğer önemli uluslararası organizasyonumuz ise Dünya 16 Yaş Altı Olimpiyatı oldu. 2018 yılında da Çocuk Olimpiyatı olarak adlandırılan organizasyona Konya Selçuklu Belediyesi’nin destekleri ile ev sahipliği yapmıştık. Belediyemizin destekleri ile başarılı geçen organizasyon, uluslararası satranç otoriteleri tarafından da takdir ile karşılandı.

Geçen yıl verdiğimiz başarılı sınavın ardından bu yılda Dünya 16 Yaş Altı Olimpiyatı’nı Türkiye’de düzenleme istediğimiz olumlu karşılandı. Bu yıl aynı organizasyonu Çorum’da gerçekleştirdik. Çorum Belediyesi dünyanın 7 kıtasından gelen çocuklarımızı ağırladı ve Çorum halkı da bu organizasyonu destekleyerek, kent olarak sahip çıktılar.

Dünya Satranç Federasyonu’nun Asbaşkanı olmam organizasyonları Türkiye’ye getirmekte etkili oluyor ancak Türkiye’nin organizasyon başarısı dünya satranç otoritelerinin Türkiye’ye desteklemesini sağlıyor.

"KADIN FEDERASYON BAŞKANI SAYISI ARTSIN"

Türkiye Satranç Federasyonu’nun ilk kadın başkanısınız. İlk kadın başkan olmanın sizin için önemi nedir?

> Doğu Anadolu’dan, Güneydoğu Anadolu’dan yaş gruplarına gelen bir sporcuya mikrofon uzatıldığında ‘İleride ne olmak istiyorsunuz’ diye sorulduğunda, ‘Öğretmen olmak istiyorum, doktor olmak istiyorum, hemşire olmak istiyorum’ ama ‘ben Satranç Federasyonu Başkanı olmak da istiyorum’ ya da ‘Federasyon başkanı olmak istiyorum’ diyorlar. Bu benim için çok kıymetli, çok önemli…

Tabii sporda kadının yeri maalesef çok az. Ben bunu katıldığım platformlarda dile getirmeye çalışıyorum. Hem yönetici anlamında hem spor anlamında kızlarımızın, kadınlarımızın sayısı mutlaka artması gerekiyor. Bu açıdan örnek teşkil ettiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda kadın federasyon başkanı sayısının daha da artması gerektiğine inanıyorum.

“HER ŞEYİN HAYIRLISI”

Kasım 2012’de federasyon başkanı seçildiniz, 2016 senesinde ikinci kez seçildiniz. Şimdi 2020 Kasım’da bir genel kurul daha var. Aday olmayı düşünüyor musunuz?

TSF Başkanı olarak görev süremin dolmasına daha bir yıl var. Bizim için uzun bir süre ve adaylıkla ilgili kesin bir şey söylemek için çok erken. Elbette bu güzel camiaya hizmet etmek, beni çok mutlu ediyor. Satranca olan sevgim sonsuz ve bu yüzden bu spor dalı için her zaman en güzelinin ve hayırlısının olmasını isterim.

“SATRANÇ ZORUNLU DERS OLSUN”

Satranç, her insanın hayatına girmesi gereken ve hayatı boyunca da sürdürebileceği bir spor dalı. Bahsettiğim gibi 25 bin tane okulu satranç sınıfı ile buluşturduk. Çünkü satranç sporu çocuklarımızın eğitim hayatına birbirinden önemli değerler katıyor. Biz bu düşüncelerle satranç dalının ilkokullarda zorunlu ders haline gelmesini istiyoruz. Eğitime böylesi katkıları olan bir spor dalının zorunlu ders olarak verilmesi, hem satrancı tabana yayma konusunda hem de çocuklarımızın gelişimi konusunda büyük katkıları olacaktır. Satrancı çocuklarımızın eğitiminin çok önemli bir destekçisi olarak görüyorum.

Onur Erdem Bayramiç