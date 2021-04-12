Türkiye Şampiyonası’ndan 11 madalya ile döndüler

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Nilüfer Belediyesi Görme Engeliler Spor Kulübü sporcuları, Gaziantep’te düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 11 madalya alarak herkesi gururlandırdı.

Nilüfer Belediyesi Görme Engeliler Spor Kulübü sporcuları, Gaziantep'te 1-3 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenen, Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Bursa’yı başarıyla temsil etti. Nilüfer Belediyesi Görme Engeliler Spor Kulübü, pandemi nedeniyle şampiyonaya 7 sporcu ile katıldı.

Türkiye Şampiyonası’na katılan bütün sporcular madalya alarak büyük bir gurur yaşattılar. Görme sınıfına göre kürsüde yer alan Nilüferli sporculardan milli atlet Fatih Bayer B1 kategorisinde, kılavuz atleti Hacı Sebahattin Çavga ile birlikte koşarak, 100 ve 400 metrede ikinci olarak 2 gümüş madalya kazandı. B2 kategorisinde milli atlet Suat Öner, 100 metrede ikinci, 200 metrede üçüncü olarak, 1 gümüş, 1 bronz madalya; B2 kategorisinde Uğur Karakaş da 5000 metrede üçüncü olarak bronz madalya aldı. B2 kategorisinde milli atlet İbrahim Yıldız, cirit atmada birinci oldu ve altın madalya hak kazanırken, B3 kategorisinde milli atlet Hakan Cira, 100 ve 200 metrede birinci olarak 2 altın madalya birden aldı. B3 kategorisinde de Beyaz Murat Peker, 400 metrede birinci olarak altın madalyayı kucaklarken; B3 kategorisinde Bayram Sevinç, 1500 metrede ikinci, 5000 metrede birinci olarak 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Elde edilen derecelerin büyük gurur yaşattığını söyleyen Nilüfer Belediyesi Görme Engeliler Spor Kulübü Ali Genç, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Bursa Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü’ne teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI