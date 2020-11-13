MENÜ

Türkiye - Rusya maçına Polonyalı hakem

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynayacağı karşılaşmayı Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek.

13 Kasım 2020, Cuma 16:28 Son Güncelleme:
- A +
Türkiye - Rusya maçına Polonyalı hakem

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye'nin Rusya ile karşılaşacağı maçın hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak oldu.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta pazar akşamı Rusya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.


İlgili Haberler
Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...