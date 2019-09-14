Muğla’da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı Türkiye Rallisi’nin ilk araç startı verildi. Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı yarışın 2. gününde 6 etap geride kaldı.

Pilotlar Asparan’daki servis alanından çıkıp sabah ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu İçmeler’i (24,85 km) ardından en uzun etap Çetibeli (38,15 km) ile Ula (16,57 km) güzergahlarında yarıştı. Aynı etapları pilotlar öğleden sonra da geçti.

İlk 6 etap sonrasında Citroen Total’ın Fin pilotu Lappi (1.59.53.07) ilk sırada yer aldı.

Yarış sırasında, Türk pilotlar Buğra Banaz ve Burak Erdener’in kullandığı 52 numaralı ralli aracı, Sakartepe Rampası’nda alev aldı. Olaya müdahale eden ekipler, yangının ormanlık alana sıçramasını önledi.