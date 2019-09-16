8 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönen 2019 Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 11. ayağı bu yıl ikinci kez Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirildi. 4 gün süren organizasyon dün yapılan final etabıyla sona erdi.

Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ile 108 sporcunun katıldığı organizasyonda ekipler toplam uzunluğu 988 kilometre olan parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta mücadele etti.

Final etabının da tamamlanmasıyla WRC’nin Türkiye etabını Fransız pilotu Sebastien Ogier 3.50.12.1’lik derecesiyle kazandı. Citroen takımının Fransız pilot bu zaferle birlikte, sezonun bitimine 2 etap kala, şampiyonluk mücadelesine geri dönmeyi başardı.

6 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan ve 47. WRC zaferine uzanan Fransız sürücü, genel klasmanda üçüncü sıradan, lider durumda bulunan Finli Ott Tanak’ın peşine takıldı.