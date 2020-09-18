Türkiye Rallisi başlıyor!
Dünyanın en iyi ralli pilotları, bir kez daha Marmaris’te tozu dumana katacak... Pandemi nedeniyle 6 aylık aranın ardından sezonu Estonya’da açan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı olan Türkiye Rallisi’nde start bugün verilecek. 3 gün sürecek yarışta 130 sporcu ve 65 otomobil kürsü için mücadele edecek.
Pandemi nedeniyle 9 yarışı ya iptal edilen ya da yeri değiştirilen Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2020 sezonu 6 aylık aranın ardından 4 Eylül’de Estonya Rallisi’yle yeniden başlamıştı.
Şimdi sıra; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayesine alınan 2020 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı olan Türkiye Rallisi’ne geldi. Dünyanın en iyi ralli pilotları bugün start verilecek Türk Rallisi’nde tozu dumana katacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarış, Marmaris, Datça ve Ula bölgelerinde gerçekleşecek. Toplam 707 kilometrelik parkurda 3 gün boyunca, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobil dereceye girmek için mücadele edecek.
Pilotlar lideri Ogier
Organizasyonda gözler, iki efsane isim; Sebastien Ogier ile Sebastien Loeb’in üzerinde olacak. Kariyerinde 7. dünya şampiyonluğunu hedefleyen Red Bull sporcusu Ogier, Türkiye Rallisi öncesinde 79 puanla pilotlar sıralamasında lider durumda bulunuyor.
10 yıl sonra Loeb
Türkiye’de Üst üste 9 dünya ralli şampiyonluğu yaşayan bir başka Red Bull sporcusu Loeb, Türkiye’de bir kez daha yarışacak. Hyundai Motorsport adına yarışan ve 10 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de mücadele edecek Fransız ralli pilotu Loeb, 2004, 2005 ve 2010 yıllarında Türkiye Rallisi’ni kazanmıştı.
Yağız Avcı rekor peşinde
Kariyerinde 5 Tü rkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Ya ğız Avcı da Türkiye’yi WRC3 kategorisinde temsil edecek. Ya ğız Avcı, hem kendi sınıfında birincilik hem de WRC ile başlayan Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 6’ncı kez mutlu sona ulaşarak rekor kırmak istiyor.
Etaplara seyirci alınmayacak
Salgını nedeniyle virüs testi negatif çıkan pilot, takım ekipleri ve organizasyon çalışanlarıyla gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi’nde, tüm sağlık protokolleri uygulanacak ve Marmaris, Ula, Datça’daki etaplara seyirci alınmayacak. Organizasyonda görev alacak herkese test yapılırken, maske takma zorunluğu da getirildi
Türkiye Rallisi'nde yarışacak pilotlar:
Ott Tanak
Yaşı: 32
Takımı: Hyundai
Co-Pilotu: Martin Jarveoja
Kazandığı Rally: 12
Şampiyonadaki Konumu: 3 (66 puan)
Thierry Neuville
Yaşı: 31
Takımı: Hyundai
Co-Pilotu: Nicolas Gilsoul
Kazandığı Rally: 12
Şampiyonadaki Konumu: 5 (42 puan)
Sebastien Ogier
Yaşı: 37
Takımı: Toyota Gazoo Racing
Co-Pilotu: Julien Ingrassia
Kazandığı Rally: 44
Şampiyonadaki Konumu: 1 (79 puan)
Esapekka Lappi
Yaşı: 29
Takımı: M-Sport Ford
Co-Pilotu: Janne Ferm
Kazandığı Rally: 1
Şampiyonadaki Konumu: 7 (30 puan)
Sebastien Loeb
Yaşı: 45
Takımı: Hyundai
Co-Pilotu: Daniel Elena
Kazandığı Rally: 79
Şampiyonadaki Konumu: 10 (8 puan)
Elfyn Evans
Yaşı: 31
Takımı: Toyota Gazoo Racing
Co-Pilotu: Scott Martin
Kazandığı Rally: 2
Şampiyonadaki Konumu: 2 (70 puan)
Teemu Suninen
Yaşı: 26
Takımı: M-Spor Ford
Co-Pilotu: Jarmo Lehtinen
Kazandığı Rally: -
Şampiyonadaki Konumu: 6 (34 puan)
Dani Sordo
Yaşı: 36
Takımı: Hyundai
Co-Pilotu: Carlos del Barrio
Kazandığı Rally: 1
Şampiyonadaki Konumu: 21 (0 puan)
Kalle Rovanpera
Yaşı: 19
Takımı: Toyota Gazoo Racing
Co-Pilotu: Jonne Halttunen
Kazandığı Rally: -
Şampiyonadaki Konumu: 4(55 puan)
Gus Greensmith
Yaşı: 23
Takımı: M-Spor Ford
Co-Pilotu: Elliott Edmondson
Kazandığı Rally: -
Şampiyonadaki Konumu: 13 (6 puan)
Craig Breen
Yaşı: 30
Takımı: Hyundai
Co-Pilotu: Paul Nagle
Kazandığı Rally: -
Şampiyonadaki Konumu: 8 (25 puan)