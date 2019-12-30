Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 2020 yılı takvimi açıklandı

Otomobilde 8 ayaktan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 2020 yılı takvimi belirlendi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 29 Şubat’ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak. Sezon 24-25 Ekim’de İstanbul’da sona erecek.

2020 TOSFED Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi şöyle:

29 Şubat-1 Mart: Sarıkamış Rallisi / Kars

4-5 Nisan: Ege Rallisi / İzmir

25-26 Nisan: ESOK Rallisi / Eskişehir

16-17 Mayıs: Hitit Rallisi / Ankara

20-21 Haziran: Kocaeli Rallisi / Kocaeli

11-12 Temmuz: Yeşil Bursa Rallisi / Bursa

24-27 Eylül: WRC Türkiye Rallisi / Marmaris

24-25 Ekim: İstanbul Rallisi / İstanbul