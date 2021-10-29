Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, güven tazeledi

Federasyonun genel kurulu Altınel Ankara Hotel’de gerçekleştirildi. Genel kurulun açılışında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü sebebiyle saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Divan başkanlığının seçilmesinin ardından, gündem maddeleri okunarak, federasyonun 2020, 2021 ve 2022 faaliyetleri oylanarak kabul edildi.

Genel kurulda 156 delege oy kullanırken, geçerli oyların 115’ini alan mevcut Başkan Murat Pazan, yeniden göreve getirildi. Diğer başkan adayı Metin Ejder 39 oy alırken, bir oy boş çıktı, bir oy da geçersiz sayıldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Murat Pazan’ın yönetim kurulu listesinde, Filiz Çıkırıkçı, Bülent Güler, Cengiz Baş, Gökan Eğribaş, Güngör Doğanay, Mansur Yılmaz, Mehmet Yıldız, Murat Kapki, Murat Kavlak, Mücahit Okuyucu, Nahit Şahin, Resul Kurt, Rıfat Özer ve Yusuf Önen yer aldı.

ANKARA (AA)