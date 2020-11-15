Ruslar'ı, mağlup ederek hem onları tarihimizde ilk kez yenmek hem de Uluslar Ligi'nde bir alt lige düşmemek adına gruptaki ilk 3 puanımızı alarak ilk iki sırayı zorlamayı hedefliyoruz. Saat 20.00'deki Türkiye-Rusya karşılaşması sonrasında 22.45'te Macaristan-Sırbistan kozlarını paylaşacak. Bitime son 2 maç kala, Milliler'in kazanacağı umudundan gidersek, Sırplar'ın rakibini deplasmanda yenmesi, ilk iki için bize büyük bir avantaj kazandırır.

İşte böyle bir ortamda Ruslar'ı yenerek, önümüzdeki Çarşamba günü Macaristan'a konuk olacağımız mücadeleye ekstra bir moralle çıkmayı amaçlıyoruz.

Türkiye puan durumu - Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslar Ligi B Ligi Grup 3

Takımlar O G B M A Y P

1.Rusya 4 2 2 0 7 4 8

2.Macaristan 4 2 1 1 4 3 7

3.TÜRKİYE 4 0 3 1 3 4 3

4.Sırbistan 4 0 2 2 3 6 2