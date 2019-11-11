Türkiye puan durumu! Türkiye gruptan nasıl lider çıkar?
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan Türkiye iki kritik maça çıkacak. İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım'ın gruptan lider çıkma şansı çok yüksek. A Milli Takım puan durumu, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye fikstür gibi kelimeler İzlanda maçı öncesi taraftar tarafından araştırılıyor.
Türkiye İzlanda ve Andorra maçları öncesinde Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Fransa ile birlikte 19 puanı bulunan Türkiye gruptan lider çıkarak şampiyonaya katılmak istiyor. Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Türkiye İzlanda ve Andorra maçlarında da bu pperformansını sürdürmek istiyor.
Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 2 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına iki maç kala İzlanda ise 15 puan ile Türkiye'nin 4 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 12 puan ile dördüncü sırada yer aldı. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, bir sonraki maçında 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek.
Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Fransa deplasmanından 1 puanla dönen Türkiye, 19 puanla zirvedeki yerini korudu. Milliler bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalması halinde, son maçta Andorra’ya kaybetse bile ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda’ya kaybedersek, Andorra karşısında kazanmamız halinde yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracağız.
H Grubu Türkiye'nin puan durumu
1- TÜRKİYE / 19 puan
2- Fransa / 19 puan
3- İzlanda / 15 puan
4- Arnavutluk / 12 puan
5- Andorra / 3 puan
6- Moldova / 3 puan
Türkiye'nin kalan maçları hangileri?
10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk
14 Ekim Pazartesi: Fransa 1 - 1 Türkiye
14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda
17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye
A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ
22 MART 2019
Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE
25 MART 2019
TÜRKİYE 4 - 0 Moldova
8 HAZİRAN 2019
TÜRKİYE 2 - 0 Fransa
11 HAZİRAN 2019
İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE
7 EYLÜL 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Andorra
10 EYLÜL 2019
Moldova 0 - 4 TÜRKİYE
11 EKİM 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Arnavutluk
14 EKİM 2019
Fransa - TÜRKİYE
14 KASIM 2019
TÜRKİYE - İzlanda
17 KASIM 2019
Andorra - TÜRKİYE