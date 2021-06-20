Türkiye puan durumu, Türkiye gruptan nasıl çıkar, ihtimaller ne? EURO 2020'de gruptan nasıl çıkarız?
EURO 2020'de İtalya ve Galler maçlarını golsüz, puansız geçen A Milli Takım, İsviçre maçıyla A Grubu'na nokta koyuyor. İsviçre'yi farklı yenip averajımızı düzeltirsek en iyi üçüncüler arasında adımızı yazdırıp son 16 biletini alabiliriz. Gruptaki son puan durumuna göre İtalya 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Galler 4 puanla 2. ve İsviçre 1 puanla 3. sırada bulunuyor. İsviçre maçını heyecanla takip eden futbolseverler, ''Türkiye puan durumu, Türkiye gruptan nasıl çıkar, ihtimaller ne? EURO 2020'de gruptan nasıl çıkarız?'' sorularına da yanıt arıyor. İşte detaylar.
Türkiye, EURO 2020'de A Grubu'nun 3. ve son maçında İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği karşılaşmada farklı galibiyetten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor. Gruptaki son puan durumuna göre İtalya 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Galler 4 puanla 2. ve İsviçre 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Henüz puanı olmayan Milli Takım ise 4. sırada yer alıyor.
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Türkiye gruptan nasıl çıkar, ihtimaller ne?
İsviçre'yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor. Ayrıca B Grubu'nda Danimarka'nın Rusya'yı yenmesi, C Grubu'nda Avusturya-Ukrayna maçını bir takımın farklı kazanması ve D Grubu'nda Hırvatistan-İskoçya mücadelesinin berabere bitmesi durumunda son 16 şansımız artacak. Milliler, önce 3 puanı alıp ardından bu senaryoların gerçekleşmesini bekleyecek.
Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu
1- İtalya / 6 puan
2- Galler / 4 puan
3- İsviçre / 1 puan
4- Türkiye / 0 puan
EURO 2020 A Grubu fikstürü
11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre: 3-0
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)