Türkiye, EURO 2020'de A Grubu'nun 3. ve son maçında İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği karşılaşmada farklı galibiyetten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor. Gruptaki son puan durumuna göre İtalya 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Galler 4 puanla 2. ve İsviçre 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Henüz puanı olmayan Milli Takım ise 4. sırada yer alıyor.

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Türkiye gruptan nasıl çıkar, ihtimaller ne?

İsviçre'yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor. Ayrıca B Grubu'nda Danimarka'nın Rusya'yı yenmesi, C Grubu'nda Avusturya-Ukrayna maçını bir takımın farklı kazanması ve D Grubu'nda Hırvatistan-İskoçya mücadelesinin berabere bitmesi durumunda son 16 şansımız artacak. Milliler, önce 3 puanı alıp ardından bu senaryoların gerçekleşmesini bekleyecek.

Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre: 3-0

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)