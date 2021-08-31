Türkiye - Polonya voleybol maçı sonucu: 3-0 | Yarı finaldeyiz...

Ülkemizin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'ya ağır geldi. Çeyrek finale kadar Romanya, Ukrayna, İsveç. Finlandiya ve Hollanda'yı deviren, Son 16 Turu'nda ise Çekya'ya havlu attıran Filenin Sultanları, Polonya karşısında da set vermeden galip geldi ve Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.





A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 7 maç kazanmayı başardı.

Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak Türkiye - Polonya çeyrek final maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.





İLK SETİ KAZANIYORUZ! 25-18

2.SETİ RAHAT ALDIK! 25-14

3.SET SONUCU: 25-23





Kazanan Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Filenin Sultanları, Polonya’yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Milliler, son 16 turunda Çekya’yı, Polonya da Ukrayna’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu’nda 5’te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu’nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.

Final Sırbistan'da...

Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Sekizli finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanıyor. Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak.