Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk defa düzenlenen ve Türkiye’nin de katıldığı Gümüş Milletler Ligi, Campobasso kasabasında düzenlendi.

Türkiye, ilk gün maçında Macaristan 3-1 yenilirken, ikinci gün yaptığı ilk maçta Slovenya’ya 3-1 kaybetti. İkinci maçta Polonya’yı 3-1 yenen milli takım, akşam oynadığı üçüncü maçta İtalya karşısında da 3-1 kazandı. Milli takım turnuvayı bronz madalya kazanarak tamamladı.

Turnuvaya, Macaristan, Slovenya, Polonya ve İtalya takımları katıldı.

ANKARA (AA)