Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda dün kapanış töreni yapıldı. Tokyo'da 13 branşta 87 sporcuyla mücadele eden Türkiye, tarihinde 7. kez yer aldığı organizasyonda en yüksek madalya sayısına ulaştı. 1992 Barselona'da ilk kez boy gösteren Türk sporcular, Tokyo'dan önceki en yüksek madalya sayısına Londra 2012'de ulaşmıştı. İngiltere'de 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere 10 madalya alan para milli sporcular, Japonya'da bu sayıyı geçti. Tokyo'da milliler 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyayla tarihi bir başarı kazandı.

Büyük sevinç yaşattılar

Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste ikinci kez Paralimpik Şampiyonu oldu. Masa tenisinde Abdullah Öztürk, altın getirirken, Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, bronz madalya kazandı. Yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya aldı. Okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz, makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre- Bülent Korkmaz ikilisi gümüş madalya kazandı. Judoda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, kadınlar 57 kiloda ise Zeynep Çelik bronz madalya aldı. Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, erkekler K44 sınıfı 61 kiloda da Mahmut Bozteke bronz madalyayı boynuna taktı. Türkiye, atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar'la gümüş, halterde ise 55 kiloda Besra Duman'la bronz madalya sevinci yaşadı.