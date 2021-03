Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu yayınlandı

Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey’in 5 yıldır düzenli olarak hazırladığı ve her yıl merakla beklenen ‘Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu’ yayımlandı. Pandeminin, oyun sektörünün büyüme hızını artırdığını ve bu dönemde oyun oynama sürelerinin yüzde 30 arttığını belirten Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, Türkiye’deki oyuncu sayısının 36 milyonu aştığını ve oyun sektörü büyüklüğünün 880 milyon dolara ulaştığı açıklamasını yaptı.

Birçok sektörde olduğu gibi artan yatırımlarla birlikte Türkiye, dünya oyun sektöründe de adını sıkça söz ettirmeye başladı. Peak Games ve Rollic Games’in Zynga tarafından 1,8 milyar dolar ve 168 milyon dolar ile satın alınması, yılın en önemli gelişmeleri olurken, 2020'nin dokuz aylık döneminde oyun sektöründe gerçekleşen hisse satışı işlemleri yaklaşık 2 milyar dolarlık hacim yarattı. Tüm bu gelişmeler, oyun sektörünü en fazla yatırım alan sektör konumuna taşıdı. Ayrıca Türkiye, dünya oyun pazarındaki yerini 18’inci sırada tamamladı.

Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’unun mobil oyun oynuyor

Pandemi etkisi altında geçen 2020 yılında daha önce hiç oyun oynamayan kişiler dahi oyun oynadı. Hypecasual oyunlar yeni oyuncular için trend olurken, hardcore oyuncular bir önceki sene olduğu gibi; Battle Royale, FPS, Strateji ve MOBA oyunlarını tercih etti. Her kitlenin sevebileceği türdeki Among Us, Fall Guys gibi casual oyunlar dönemsel olarak sektöre damga vurdu. Offline etkinlikler yerini online turnuvalara devrederken sayısız turnuva oyuncular ve aynı zamanda markalar için yeni bir dünya yarattı. Raporun bir diğer çarpıcı detayı ise Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’unun mobil oyun oynaması oldu.

Oyun sektörü dünyada 9,3 büyüdü

Raporla ilgili görüşlerini paylaşan Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, “Dünya oyun pazarı 2020 yılında pandeminin ektisiyle yüzde 9,3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme ülkemizde de hissedildi ve geçtiğimiz yıl 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat 880 milyon dolara yükseldi. Oyun sektörü pazarının; 450 milyon dolarla mobil oyunlar, 230 milyon dolar ile bilgisayar ve 200 milyon dolarla konsol oyun pazarı olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor. 83 milyonu aşkın nüfusu bulunan ülkemizde; 35 milyon mobil oyuncu, 22 milyon bilgisayar oyuncusu, 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor. Oyuncuları cinsiyetlerine göre değerlendirdiğimizde; erkeklerin yüzde 55, kadınların yüzde 45 oranında oyun dünyasında yer aldığını görüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Oyun oynama süreleri yüzde 30 arttı

Pandemi döneminde oyun oynama sürelerinin yüzde 30 oranında artığını da söyleyen Ozan Aydemir, “Yine aynı dönemde, dünyanın en büyük oyun dağıtım ağı ve platformlarından biri olan Steam’de önceki aylarda anlık aktif kullanıcı sayısı 23 milyonu geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yoğunluk artışı sadece Steam’de değil tüm oyun platformlarında ve oyunlarda gerçekleşti” dedi.

“Birçok yatırımcı ve firma oyun ve espor sektörünü yakından takip ediyor”

Pandemi dönemindeki en büyük trendin, mobil oyunlar ve tür olarak hyper-casual oyunlar olduğunu kaydeden Aydemir, şöyle devam etti, “Mobil oyunlarda genel hakimiyet hyper-casual tarzında ve PUBG Mobile, Garena Free Fire, LOL Wild Rift, Brawls Stars, Kafa Topu 2, Lords Mobile gibi online rekabetin çok yoğun olduğu geniş kitlelere hitap edebilen oyunlarda gerçekleşti. Şu an birçok global şirket büyük IP’lerinin mobil versiyonlarını hazırlıyor ya da PC oyunları dışında mobil oyun yelpazesini genişletiyor. Bir yandan da hem global hem de lokal olarak hypecasual oyun üretimi yapan oyun firmalarının sayısı hızla artıyor. Tüm bunlarla birlikte sektöre yatırım yapmak isteyen ve sektör bağımsız birçok yatırımcı ve firma da oyun ve espor sektörünü yakından takip ediyor.”

Türkiye en çok macera ve aksiyon oyunlarını seviyor

Rapor, Türkiye’deki mobil oyuncuların sevdiği oyunlar hakkında da bilgiler veriyor. Türkiye’nin en sevdiği oyun türü olarak yüzde 49,2 ile ilk sırada aksiyon ve macera oyunları yer alırken ikinci sırada yüzde 46,2 ile puzzle, üçüncü sırada yüzde 45,7 oran ile yarış oyunları bulunuyor.

Türk yayıncıların oyunları daha iyi puan alıyor

Google Play'de 171 bin 986 oyun yayıncısı arasında 2 bin 689 Türk yayıncı bulunuyor. 439 bin 890 oyunun bulunduğu platforma Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 55 oyun yer alıyor. Türk yayıncıların oyunlarının ortalama puanı 5 üzerinden 3,94 olarak göze çarpıyor. Bu doğrultuda Türk yayıncılarının, mobil oyunların genel ortalaması olan 3,76'dan daha iyi sonuçlar aldığı sonucu çıkıyor. Türk yayıncıların oyunlarının sadece yüzde 18'i hem Google Play hem de App Store'da yer alıyor.