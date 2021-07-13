Türkiye Oryantiring Şampiyonası uzun mesafe yarışları tamamlandı

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Manisa’nın Demirci ilçesinde düzenlenen Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nın ikinci gününde uzun mesafe yarışları tamamlandı. Demirci Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Alanı’nda gerçekleştirilen şampiyonaya katılan 605 sporcu, ikinci gün 4 ila 14 kilometrelik alanda uzun mesafe yarışlarında dereceye girebilmek için yarıştı.

Diğer yandan, Demirci Oryantiring Kupası yarışlarına da 150 sporcu katıldı. Türkiye Oryantiring Şampiyonası uzun mesafe ve Demirci Oryantiring Kupası yarışlarının tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Dereceye girenlere ödülleri, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Organizasyonun üçüncü gününde yarın, ilçe merkezinde 150 sporcusunun katılımıyla Demirci Oryantiring Kupası yarışları gerçekleştirilecek. (AA)