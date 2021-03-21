Macaristan'ın ev sahipliği yaptığı Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota veren Avrupa Elemeleri'nde bugün Grekoromen Milli Takımımız mindere çıktı. Kerem Kamal (60kg), Atakan Yüksel (67kg), Fatih Cengiz (77kg) ve Metehan Başar (87kg) kota mücadelesi verdi. Ancak daha sabah seansındaki müsabakalar sonunda 4 güreşçimizden 3'ü çeyrek finale kalamayarak kota şansını yitirdi.

Grekoromende 4'te 1

60 kilodaki Kerem Kamal ise grekoromende yüzümüzü güldüren tek isim oldu. 21 yaşındaki Milli sporcu, akşam seansında önce çeyrek finalde Rumen rakibini Ciobanu'yu 9-1 ve yarı finalde de Macar rakibi Torba'yı 5-4 yendi ve finale çıkarak Tokyo vizesini aldı. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa Elemeleri'nde serbestte 2, kadınlar ve grekoromende 1'er olmak üzere 14 sıkletten 4 kota çıkardı.

Daha önce Dünya Şampiyonası'nda 4 kota alan Ay-Yıldızlılar, Avrupa Elemeleri'yle birlikte kota sayısını 8'e çıkardı. Bu arada güreşte ayrıca mayıs ayında Olimpiyat Dünya Elemeleri de yapılacak.

Hatice Yücel