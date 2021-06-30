Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 25 bin sporcunun katılımıyla 2-11 Nisan tarihlerinde il elemeleri, ?28-30 Mayıs tarihlerinde yarı final turnuvaları düzenlenen turnuvanın finallerinin ilk gününde, 51 ilden 320 sporcu ’hibrit sistem’ üzerinden eş zamanlı hamle yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Binlerce öğrencimizin büyük bir heyecanla beklediği 2021 Türkiye Okul Sporları Turnuvalarını erteleyemezdik. Aylarca çalıştık, bütün koşulları ve kuralları yerine getirerek 25 binin üzerinde öğrencimizi satranç sporu ile buluşturduk.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyeti olan ve son yıllarda ana sponsorumuz Türkiye İş Bankasının da destekleriyle düzenlediğimiz turnuvamızın final heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgının başından itibaren uygun koşullar gözetilerek hareket edildiğini belirten Tulay, "Finallerimize 51 ilimizden turnuvaya katılan sporcularımızın, sağlıklı, rahat ve kurallara uygun şekilde hamlelerini yapabilmeleri için günlerden beri İl temsilcilerimiz, hakemlerimiz, Gençlik Spor İl Müdürlüklerimiz, gençlik merkezlerimiz, kurullarımızdaki ve federasyondaki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeydi.Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Sağlık açısından tüm koşulların yerine geldiği final turnuvası sonuçlarının ulusal kuvvet derecesine dahil olacağının müjdesini de sevgili sporcularımıza vermek isterim. 2017 yılından bu yana olduğu gibi bu yıl da turnuvada dereceye giren sporcularımıza Türkiye İş Bankası tarafından hem eğitimlerine hem de sosyal yaşamlarına katkı sunacak teknoloji ödülleri de de verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvanın finalleri 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

AA