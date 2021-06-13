Türkiye Offroad Şampiyonası için geri sayım başladı

Salgın tedbirleri nedeniyle 10-11 Temmuz’a ertelenen yarışların yapılacağı pistte Kaymakam Can Aksoy, İlçe Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Ankara Doğa Sporları Off Road Derneği (Andoff), Türk Off ve Wolf Team ekiplerinden yetkililer, yarış pistinde bir araya geldi.

Pistin incelenmesinin ardından açıklama yapan Kaymakam Aksoy, yarışmayı sağlam temeller üzerinde düzenleyerek geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Acar da yarışın Kızılcahamam’ın tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, "Heyecanla beklediğimiz yarışın son hazırlıklarını inceledik. Tüm yarış severleri Kızılcahamam’daki yarış heyecanına katılmaya bekliyoruz." dedi.