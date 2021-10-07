Türkiye, Norveç’e karşı üst üste üçüncü galibiyeti hedefliyor

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936’da olmak üzere geride kalan 10 maçtan 5’ini Türkiye, 3’ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Türkiye’nin 14 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.
Son iki maçı Türkiye kazandı
Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrıldı.
2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci’nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.
Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 27 Mart 2021’de İspanya’nın Malaga şehrinde oynadı.
Norveç’teki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya’nın Malaga kentinde oynanan maçtan Türkiye 3-0 galip ayrıldı. Milli takım karşılaşmayı, Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü’nün golleriyle kazandı.
Türkiye-Norveç maçları
Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Sonuç
27.03.2021 Malaga Dünya Kupası Elemeleri 3-0
17.11.2007 Oslo Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1
28.03.2007 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2
15.08.2001 Oslo Özel 1-1
23.02.2000 İstanbul Özel 0-2
10.11.1993 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1
28.04.1993 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-3
29.10.1961 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1
01.06.1961 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-0
03.08.1936 Berlin Olimpiyat Oyunları 0-4
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
AA