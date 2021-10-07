Türkiye-Norveç maçı eksik ve cezalı oyuncular

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın Norveç'i ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

G Grubu'nda 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar, topladıkları 11 puanla grup lideri Hollanda'nın 2 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alıyor. Millilerin yarınki rakibi Norveç ise 13 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Türkiye'nin 4 maçı kalırken, liderlik şansı da sürüyor.

KUNTZ İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adam Stefan Kuntz, ilk maçına çıkacak. Norveç mücadelesiyle birlikte millilerin de geleceği belli olacak. Kuntz'un ilk maçında Norveç karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

"Uğurcan- Zeki, Kaan, Merih (Serdar Aziz), Caner, Ozan, Taylan (Berat), Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem, Burak Yılmaz."

MİLLİLERDE 3 İSİM CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda Norveç maçı öncesinde 3 isim kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak kritik maçta görev alamayacak.

NORVEÇ'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Grup ikincisi Norveç'te ise Türkiye maçı öncesinde Aexander Sörloth, Erling Haaland, Joshua King ve Kristoffer Ajer gibi önemli isimler forma giyemeyecek.

GRUBUN KRİTİK MAÇI KASIM AYINDA

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ve Norveç kasım ayında kritik bir maça çıkacak. 16 Kasım Salı günü Hollanda evinde Norveç'i ağırlayacak. Ay yıldızlılar ise Norveç maçından sonra 11 Ekim'de Letonya deplasmanına çıkacak. Milliler kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ maçlarıyla eleme grubunu tamamlayacak. (DHA)