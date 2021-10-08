Türkiye-Norveç maç sonucu: 1-1

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'i ağırladı. 6-1'lik Hollanda mağlubiyetiyle grupta avantajını kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyordu ancak olmadı... Kuzey Avrupa ekibine karşı mücadeleye hızlı başlayan Millilerimiz 6'da Cengiz Ünder'in asistinde Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. Bu dakikadan sonra mücadele karşılıklı ataklarla geçse de Norveç baskılarını artırdı. Kuzey ekibi aradığı golü de 42. dakikada buldu. Kristian Thorstvedt'le beraberliği yakalayan Norveç soyunma odasına 1-1'le girdi.

İkinci devrede tempo daha düşüktü. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da zaman zaman tehlikeler yarattı. Ancak kritik maçtan başka gol çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Türkiye 12 puana yükselirken, Norveç de puanını 14'e çıkarttı. Böylece rakibimizle maç öncesinde 2 olan fark erimedi. Lider Hollanda ise Letonya karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle puanını 16 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

GOL

6' Cengiz ve Burak'ın rakip sahadaki baskısı sonuç verdi. Cengiz ilk etapta topu Kerem'e göndermek istedi ancak pasında savunmaya seken top yine önüne düştü, bu kez Kerem'e gönderdi, genç futbolcu da boş kaleye meşin yuvarlağı yuvarladı. Norveç karşısında 1-0 öndeyiz.

11' El Younounoussi'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Odegaard vuruşunu yaptı ancak top çerçeveyi bulmadı.

13' Berat harika bir tek topla Cengiz'i gördü, Cengiz oyunun yönünü değiştirip, sol kanattaki Caner'i gördü. Caner'in orta-şut karışık topu kaleci Nyland'ın kucağında kaldı.

20' Elyounoussi'nin şutunda Uğurcan topu sektirmedi, tek hamlede aldı.

DİREK

23' Penaltı noktası üzerinde oluşan karambolde Berat Özdemir'in ters vuruşu direkten döndü.

36' Kerem, Caner'in pasında ceza sahası solunda topla buluşup, çizgiye indi, içeri çevirdiği top kaleye paralel gitti.

GOL

42' Kullanılan köşe vuruşunda Olsen ceza alanı içinde topu kafayla indirdi, müsait pozisyondaki Kristian Thorstvedt skora dengeyi getirdi: 1-1.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

47' Cengiz'in sağ kanattan ceza alanı içine çevirdiği topa kimse dokunamadı.

50' Hakan savunma arkasına sarkan Burak'ı gördü. 36 yaşındaki yıldız düzeltti, vurdu, ancak şutu yan filelerde.

53' Hakan Çalhanoğlu uzaklardan şansını denedi ancak top kaleci Nyland'da kaldı.

59' Ozan Tufan çıkıyor, Berkan Kutlu oyunda. Berkan ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

70' Kuntz'dan üç hamle daha geliyor. Serdar Aziz, Berat Özdemir ve Cengiz Ünder çıktı. Kaan Ayhan, Taylan Antalyalı ve Yusuf Yazıcı son 20 dakikada sahada.

75' Solbakken de oyuna müdahale etti. Hauge, Berg ve golü atan Thorstvedt kenara alındı. Johnsen, Aursnes ve Berisha oyuna girdi.

84' Ay-Yıldızlılar'da Kerem Aktürkoğlu çıktı, Kenan Karaman oyunda.

90' Maçın sonuna +5 ekleniyor...

90+5' Elyounoussi'nin müsait pozisyondaki kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

..Ve karşılaşma sona erdi.





Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Norveç maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Türkiye-Norveç 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan Tufan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.

Türkiye kaçıncı sırada?

G Grubu’nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç, averajla 2. sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç’i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.

Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak cezalı

A Milli Futbol Takımımız'da Norveç maçı öncesinde 3 isim kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Orta saha Orkun Kökçü ile stoperlerimiz Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak kritik maçta görev alamayacak. Orkun'un yokluğunda Trabzonsporlu Berat Ayberk Özdemir'in ilk kez Milli formayı giymesi bekleniyor. Çağlar'ın yerine ise Kaan Ayhan'ın stoperde Merih'in yanında görev alması muhtemel. 3 isim 3 gün sonra deplasmanda oynayacağımız Letonya mücadelesinde forma giyebilecekler.

Haaland ve Sörloth yok! Norveç'te önemli eksikler...

Norveç bu akşam yıldızlarından yoksun olarak Şükrü Saracoğlu'na çıkacak. Sakatlığı nedeniyle eski Trabzonsporlu Sörloth'un kadroya çağrılmadığı konuk ekipte diğer forvetler Haaland ve Joshua King de aday kadroda yer alsalar da sakatlıkları yüzünden kadrodan çıkarıldılar. Kuzey ülkesinde bu isimlerin yokluğunda ileri uçta kanat oyuncusu Elyounoussi ile 22 yaşındaki forvet Thorstvedt'in görev alması bekleniyor.

3 yeni isim çağırdı

Konuk takımda ayrıca savunma ve orta sahada da eksikler bulunuyor. Adana Demir'de forma giyen sağ bek Jonas Svensson'un yanı sıra stoper Kristoffer Ajer de sakatlıkları, ön libero Sander Berge ise Kovid-19'dan karantinaya alındığı için kadrodan çıkarıldı. Kaleciler Bratveit, Hansen, ön libero Mathias Normann ve ön libero Midtsjo da sakatlıklarından dolayı kadroya çağrılmamıştı. Teknik direktör Stale Solbakken bu isimlerin yerine; Norveç Gol Kralı Ohi Omoijuanfo (22 gol), sağ bek Julian Ryerson ve ön libero Iver Fossum'u çağırdı.

Norveç'e karşı üstünlük bizde

A Milli Takımımız, Norveç ile bugüne kadar ikisi özel maçta olmak üzere toplam 10 defa karşılaştı. Norveç'i 5 defa mağlup eden Milliler, rakibine 3 defa da kaybetti. Ay-Yıldızlılar 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Milliler, Norveç'e karşı 14 gol kaydederken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Ay-Yıldızlılar 600. maçına çıkıyor

A Milli Takımımız, Norveç karşılaşmasıyla 600. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 330'u resmi, 269'u özel 599 maçta biri hükmen olmak üzere 228 galibiyet aldı, 143 defa berabere kaldı, 228 kez de rakiplerine yenildi. Milliler 802 gol atarken, kalesinde 860 gol gördü.

Kasım ayında kritik maçlar

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ve Norveç, Kasım ayında kritik bir maça çıkacak. 16 Kasım Salı günü Hollanda evinde Norveç'i ağırlayacak. Ay Yıldızlılar ise Norveç maçından sonra 11 Ekim'de Letonya deplasmanına çıkacak. Milliler, kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ maçlarıyla eleme grubunu tamamlayacak.

Türkiye-Norveç maçları

Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

27.03.2021 Malaga Dünya Kupası Elemeleri 3-0

17.11.2007 Oslo Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1

28.03.2007 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2

15.08.2001 Oslo Özel 1-1

23.02.2000 İstanbul Özel 0-2

10.11.1993 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1

28.04.1993 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-3

29.10.1961 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1

01.06.1961 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-0

03.08.1936 Berlin Olimpiyat Oyunları 0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.