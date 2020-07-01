Federasyondan yapılan açıklamada, 15 Temmuz’da İstanbul, Ankara ve Niğde’yi kapsayan bir sürüş gerçekleştirileceği belirtildi.

Motosiklet tutkunlarının katılacağı sürüşün, 15 Temmuz Çarşamba günü İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden saat 06.00’da başlayacağı, sürücülerin Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’dan geçerek Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde anma törenine katılacağı ifade edildi.

Ankara’daki törenin ardından Şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesindeki kabrine toplu sürüş yapılacağı kaydedildi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, hain darbe girişiminin Türk milleti tarafından etkisiz hale getirilişinin önemine dikkat çekmek istediklerini aktararak, "Darbe girişimine karşı ön saflarda motosikletleriyle yer alan şehit ve gazilerimizin 15 Temmuz Destanına verdikleri desteği unutamayız. Bu nedenle tüm şehitlerimiz için ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü’nü düzenleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.