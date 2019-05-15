Türkiye Motokros Şampiyonası İstanbul’da başlıyor

Türkiye Motokros Şampiyonası’nın ilk ayağı, 18-19 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019 takviminde yer alan şampiyonanın açılış ayağı, uzun bir aradan sonra Çatalca’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek.

Çatalca Belediyesinin destekleriyle Yeditepe Motokros Parkuru’nda koşulacak sezonun ilk ayağına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcular katılacak.

Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş Mahallesi’nde yapılacak organizasyon, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında koşulacak.

Şampiyonanın ilk ayağında serbest antrenmanlar ve sıralama turları, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren yapılacak. Birinci ayak yarışı ise 19 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.

Öte yandan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 100. yılı dolayısıyla 19 Mayıs Pazar günü Çatalca Yeditepe Motokros Parkuru’nda sabah açılış töreni düzenlenecek.

AA