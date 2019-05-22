Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) yapılan açıklamaya göre 50 ülkeden 4 binin üzerinde sporcunun yarışacağı Oyunlarda, 200 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Türk sporcularımız atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.

Oyunlar, Tokyo 2020 Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme yarışması anlamı taşırken, bazılarında ise sıralama puanı olarak katkı sağlayacak. Minsk 2019; okçuluk, atıcılık ve masa tenisinde Tokyo 2020 Olimpiyatları'na direkt kota verecek; badminton, erkekler boks ve judo dalları için ise Avrupa Şampiyonası özelliği taşıyacak.

BAKÜ 2015

1. Avrupa Oyunları olan Bakü 2015'e Türkiye 190 sporcuyla katılmış, 6 altın, 4 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazanarak madalya sıralamasında 14. olmuştu.

DHA