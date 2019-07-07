ANKARA (DHA) - Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya ile birinci oldu.

Romanya'nın Timisoara kentinde sona eren müsabakalarda 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan minik judokaların ardından Romanya ikinci, Bosna Hersek üçüncü oldu.

Son gün karşılaşmalarında alınan madalyalar şu şekilde:

- Kadınlar -

48 Kg'da Tuana Gülenay (Altın), 57 Kg'da Sema Yıldırım (Gümüş), 44 Kg'da Ayşegül Ertuğrul (Bronz)

- Erkekler -

50 Kg'da M. Furkan Öztekin (Altın), 55 Kg'da T. Koçak Pinegöz (Altın), 46 Kg'da Oğuz Demirtaş (Gümüş), 50 Kg'da M. Enes Çırık (Bronz) ve 60 Kg'da Alperen Kondi (Bronz)

(FOTOĞRAFLI)