Türkiye Masterler ve Halk Badminton Şampiyonası sona erdi

Türkiye Badminton Federasyonu'nun merhum eski başkanı Prof. Dr. A. Faik İmamoğlu ve merhum badminton hakemi Gürsel Coşkun anısına düzenlediği Masterler ve Halk Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı.

03 Şubat 2019, Pazar 20:15
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Türkiye Masterler ve Halk Badminton Şampiyonası sona erdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda 4 gün süren şampiyonada Tek Kadınlar, Tek Erkekler, Çift Kadınlar, Çift Erkekler ve Karışık Çiftler ve 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 yaş üstü olmak üzere toplamda 51 kategoride madalya mücadelesi verildi. 

Federasyon Başkanı Murat Özmekik, 2019 yılında da öncelikle 'Rahmetli başkan Prof. Dr. A. Faik İmamoğlu ve rahmetli hakem Gürsel Coşkun'a Allah'tan rahmet dilerim. Bu tür organizasyonlar ile birçok eski badmintoncuyu bir araya getirmeye devam edeceğiz. Bu tür organizasyonlar badminton camiasını birbirine yakınlaştırıp, dostlukların artmasına vesile oluyor" dedi. 

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle;

 Master 55+ Tek Erkekler

   1   Sadettin Erol   Bursa

   2   Ali Demirci   Mersin

   3   Atilla İlhan   Bursa

   4   Sezai Demirel   Eskişehir

   Halk 55+ Tek Erkekler

   1   Şamil Pöç   Ankara

   2   Metin Pınar   Hatay

   3   Halit Olgun   Ankara

   4   Muammer Çankaya   Isparta

   Master 50+ Karışık Çiftler

   1   Sadettin Erol+Ayşegül Doğan   Bursa

   2   Cavit Şengün+İmran Doğan   Karabük/Ankara

   3   Adil Canımoğlu+Nuriye Günay   Niğde/Adana

   4   Ali Demirci+Zehra Certel   Mersin/Antalya

   Halk 50+ Çift Erkekler - MD 50

   1   Bahattin Aktaş+Namık Yavuz   Adana

   2   Halit Olgun+Şamil Pöç   Ankara

   3   Mehmet Örgen+Gökhan Pürçüklü   Adana

   3   Serhat Lütfi Altınaöz+Karaman Çakır   Adana

   Halk 45+ Karışık Çiftler - XD 45

   1   Namık Yavuz+Songül Şahin   Adana/Hatay

   2   Bahattin Aktaş+Selma Kişi   Adana

   3   Sebahattin Gücal+Ayşe Gücal   Adana

   3   Gökhan Pürçüklü+Sevda Bozkurt   Adana

   Halk 45+ Çift Bayanlar

   1   Sevda Bozkurt+Ayşe Gücal   Adana

   2   Gönül Emirağaoğlu+Hanife Topuz   Nevşehir

   3   Neslihan İbaş+Handan Tepeközcan   Nevşehir/Adana

   4   Ayfer Pınar+Songül Şahin   Hatay

   Master 45+ Çift Erkekler

   1   Fatih Dülger+Kemal Yılmaz   Ankara/İzmir

   2   Selim Dündar+Günaydın Kılıç   Kütahya/Ankara

   3   Adil Canımoğlu+Cavit Şengün   Niğde/Karabük

   4   Sezai Demirel+Atilla İlhan   Eskişehir/Bursa

   Halk 45+Çift Erkekler

   1   Müslüm Aksoy+Nesip Korkmazer   Muş

   2   Cüneyt Bekçi+Metin Pınar   Hatay

   3   Fettah Genç+Mehmet Toprak   K.Maraş/Adıyaman

   4   Yücel Demirezen+Ömer Yıldırım   Ankara

   Halk 45+ Tek Bayanlar

   1   Fatma Konya   Antalya

   2   Yıldız Yaprak   Hatay

   3   Feride Mügecan Torinç   Adana

   4   Selmin Demirci   Mersin

   Halk 45+ Tek Erkekler - MS 45

   1   Fettah Genç   K.Maraş

   2   Nesip Korkmazer   Muş

   3   Müslüm Aksoy   Muş

   3   Uğur Köroğlu   Kütahya

   Master 40+ Karışık Çiftler

   1   Orhan Ray+Fatma Bahar Karaca   Adana/Hatay

   2   Mehmet Fatih Kaymaz+Bengi Nil Keskiner   Ankara/Hatay

   3   Ahmet Yılmaz+Berna Erim   Adana/Antalya

   4   Fatih Dülger+Beyza Dülger   Ankara

   Halk 40+ Karışık Çiftler

   1   Yücel Demirezen+Ülkü Demirezen   Ankara

   2   İbrahim Ümran Akdağcık+Serap Ecer   Niğde

   3   İbrahim Öztürk+Bahar Pürçüklü   Adana

   4   Mehmet Yavaş+Yıldız Yaprak   Bursa/Hatay

   Master 40+ Çift Bayanlar

   1   Serpil Babacan+Gülay Savaşgan   Antalya

   2   Fatma Bahar Karaca+Bengi Nil Keskiner   Hatay

   3   Elif Yörüker Çelik+Berna Erim   Kayseri/Antalya

   4   İmran Doğan+Nuriye Günay   Ankara/Adana

   Master 40+ Çift Erkekler

   1   Ersoy Korer+Serkan Yalçın   İstanbul

   2   Yüksel Başaran+Mehmet Fatih Kaymaz   Mersin/Ankara

   3   Orhan Ray+Ahmet Yılmaz   Adana

   4   Savaş Gümüş+Dinçer Kale   Antalya

   Halk 40+ Çift Erkekler - MD 40

   1   İbrahim İlbek+Orhan Sütçüoğlu   Niğde/Adana

   2   Sadık Uğraş Durmuş+İbrahim Önal   İstanbul/Gaziantep

   3   Arif Afşin+Hüseyin Yıldız   Antalya

   3   Hacı Başoda+Servet Güngör   Konya

Master 40+ Tek Bayanlar

1  Serpil Babacan   Antalya

2  Ayşegül Doğan   Bursa

3  Zehra Certel   Antalya

4   Nursel Ceylan   Denizli

Halk 40+ Tek Bayanlar

1  Yasemin Kavurmacı   Mersin

2  Serap Ecer   Niğde

3  Bahar Pürçüklü   Adana

4  Samiye Özdemir   

Master 40+ Tek Erkekler

1  Yüksel Başaran   Mersin

2  Ersoy Korer   İstanbul

3  Zafer Şahin   Kastamonu

3  Yusuf Ateş   Antalya

Halk 40+ Tek Erkekler - MS 40

1  Ahmet Şevki Dimen   Antalya

2  Hacı Başoda   Konya

3  İlyas Ardanuç   Amasya

3  Orhan Sütçüoğlu   Adana

Master 35+ Karışık Çiftler

1  Ümit Altın+Zeliha Demir   İzmir/Manisa

2  Gökhan Cürül+Elif Yörüker Çelik   Antalya/Kayseri

3  Ayhan Baydil+Gülay Savaşgan   Kastamonu/Antalya

4  Tuna Basançelebi+Damla Basançelebi   Zonguldak

Halk 35+ Karışık Çiftler - XD 35

1  Mehmet Tabakçıoğlu+Feride Mügecan Torinç   Adana

2  Ahmet Seyis+Fatma Konya   Bursa/Antalya

3  Sedat Turunç+Nihal Bahçeci Turunç   Hatay

3  Diyaüddin Sağır+Yasemin Kavurmacı   Mersin

Halk 35+ Çift Bayanlar

1  Nur Coşkun Aydın+Ülkü Demirezen   İstanbul/Ankara

2  Hacer Baysal+Yeter Keskin   Hatay

3  Binnur Çelebi+Ayşe Feray Özbal   Karabük

4  Ulviye Akar+Özben Yıldız   Ankara

Master 35+ Çift Erkekler

1  Abdullah Koray Bayındır+Mürsel Koç   Kütahya/Muş

2  Barış Boyar+Zafer Şahin   Çorum/Kastamonu

3  Abdullah Çakmak+Bayram Kara   Muğla/İstanbul

3  Yusuf Ateş+Emre Soykut   Antalya/Eskişehir

Halk 35+ Çift Erkekler - MD 35

1 Orhan Ertan+Mehmet Tabakçıoğlu   Adana

2 İrfan Çınar+Ahmet Turan Yıldız   Ankara/Nevşehir

3 Serkan Avşar+Murat Başkal   Niğde

3 Murat Dönmez+Mahmut Emin   Hatay

Master 35+ Tek Bayanlar

1  Zeliha Demir   Manisa

2  Sevilay Süner Şahutoğlu   Hatay

Halk 35+ Tek Bayanlar

1  Nihal Bahçeci Turunç   Hatay

2  Ayşe Feray Özbal   Karabük

3  Binnur Çelebi   Karabük

4  Özben Yıldız   Ankara

Master 35+ Tek Erkekler

1  Barış Boyar   Çorum

2  Ümit Altın   İzmir

3  Emre Soykut   Eskişehir

3  Tuna Basançelebi   Zonguldak

Halk 35+ Tek Erkekler - MS 35

1  Merih Öztürk   Isparta

2  Serkan Avşar   Niğde

3  Hüsamettin Baykal   Hatay

3  Diyaüddin Sağır   Mersin

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