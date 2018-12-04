Türkiye Masa Tenisi Erkek A Milli Takımı, 2019 Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri A kategorisi 4. Grup’taki son maçında Polonya’ya 3-0 mağlup oldu.

Grodzisk Mazowiecki Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk oyununda Tugay Yılmaz, rakibi Jakub Dyjas’a 11-6, 11-7, 9-11 ve 11-6’lık setlerle 3-1 yenildi.

İkinci oyunu İbrahim Gündüz, Çin asıllı Polonyalı rakibi Wang Zeng Yi’ye 11-9, 11-8 ve 11-8’lik setlerle 3-0, üçüncü oyunu da Talha Yiğenler, Marek Badowski’ye 11-7, 11-6 ve 11-6’lık setlerle 3-0 kaybetti.

Grubu ilk iki sırada tamamlayan Polonya ve Hırvatistan, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde ederken, üçüncü sırada yer alan milli takım ise mücadelesini 2. eleme turunda sürdürecek.

A kategorisi gruplarını 3. sırada bitiren 6 takım ile B kategorisinde gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım, 2. eleme turunda 5 grupta yeniden eşleşecek.

Çift devre oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı elde edecek 10 takım, 3-8 Eylül 2019 tarihlerinde Fransa’nın Nantes kentinde düzenlenecek Avrupa Takım Şampiyonası finallerine katılacak.